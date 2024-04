Denuncian inconsistencias en obras de Las Américas

Cúcuta

La comunidad de Las Américas está denunciando demoras en la culminación de las obras. También están revelando que hay inconsistencias en el proyecto que no beneficiará a las personas en condición de discapacidad.

La mayor queja proviene de los veedores en materia de movilidad, quienes revelan que no existe un buen manejo de las guías podotáctiles que permiten los invidentes movilizarse a través del trazado amarillo.

Samir Contreras, quien hace parte de la lista de veedores dijo a Caracol Radio que “la guía podotáctil es una herramienta para las personas con discapacidad visual donde ellos puedan desplazarse de forma segura y por sus propios méritos”.

Señaló además “esta guía tiene unas irregularidades, no fue construida de una manera segura, esta presenta obstáculos para quienes tengan discapacidad visual, pueden presentar accidentes”.

José Aníbal Mujica, líder comunal, dijo a Caracol que “la obra tiene de dimensión 1200 kilómetros por cada carril de Las Américas, para 4400 metros lineales, pero no llegaron hasta la glorieta de Los Vientos, se quedaron antes. Igual vemos que la parte de conectar la vía de Las Américas con la autopista del aeropuerto vamos a quedar cortos, estamos preocupados porque la inversión se estimuló todas”.

Concluyó que “los accesos para las personas limitadas no están disponibles, la persona con limitaciones se va a chocar con el separador y no hay ramplas, quien vaya en silla de ruedas no tiene acceso”.