Agreden a ciudadano extranjero en medio de manifestación contra la explotación sexual

Medellín

Comerciantes del Parque Lleras denuncian que, durante las manifestaciones para rechazar la explotación sexual en Medellín, un ciudadano extranjero fue agredido por quienes estaban participando en la movilización.

Se trata de la protesta que fue convocada por organizaciones sociales que arrancó en el hotel Gotham, en donde fue hallado un ciudadano extranjero con dos menores en estado de indefensión.

“Lo que sucedió es que esa persona de origen estadounidense estaba compartiendo, tomando sus tragos, cervezas dentro del bar y cuando comenzó una manifestación para evitar alguna afectación, porque se sintió incómodo por los gritos y arengas de la gente, porque además empezaron a quemar mantas en la parte de afuera, él se retira, él empieza a salir, él sale del bar y al cruzar una manifestación que estaba en la puerta, pues le empiezan a pegar y lo dejaron, según me han dicho, bastante golpeado a lo que él prometió que no regresaba a Colombia porque él no tenía culpa de la situación que estaba viviendo el país o la zona. Un compañero mío, personal mío, que trabaja con nosotros, fue a ese lugar, por eso no grabó y se metió a ayudarlo y casi le cayeron a golpes, él fue el que me informó todo”, le detalló a Caracol Radio, Mario Soberanis, vocero del bar Mamasitaz.

Pareja de adultos mayores fue asesinada, al parecer por su hijo, en Envigado, Antioquia

En Provenza, la situación también fue bastante caótica por el pánico colectivo que generó lo que se registró en El Lleras.

“Ellas obviamente venían del Lleras, venían de una protesta pero ya habían estado en un momento en el que ya habían causado distorsión y la policía en su rol de cuidar a la ciudadanía vino como diciendo que cerraran puertas, que no sé qué y eso causó un temor total, tanto que en los negocios que estaban aparte y no tenían ninguna contingencia, hubo caídas, hubo gente que dejó celulares, entraron mesas, sillas, muy rápido. Sí, hubo clientes que les daba miedo porque la xenofobia que les tenían al gritarles que no, que no están bienvenidos, que no gringos, que no sé qué, salieron y se fueron y las mesas quedaron así, cosa que a los meseros les tocó pagar” relato Carolina Gil, administradora de uno de los locales comerciales ubicados en Provenza.

Admiten para estudio denuncia contra congresistas que aportaron a la vaca por las vías

Los comerciantes de esta zona del barrio El Poblado están pidiendo el acompañamiento de las autoridades para evitar que seguían propiciando espacios que insisten a la xenofobia y al maltrato a los ciudadanos extranjeros que visitan la ciudad.