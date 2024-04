¿Qué cambios enfrentará la salud y la paz total en adelante?

En Hora20 el análisis a fondo de lo que viene para el país y la narrativa del gobierno Petro bajo los hechos de los últimos días. Una reforma la salud que parece se empezará a implementar vía administrativa, del rol de los órganos de control en el funcionamiento del sistema de salud y de lo que pase en adelante con otra gran narrativa: la de la paz total y los aparentes estancamientos en las distintas negociaciones. Después una mirada a lo que se espera de las movilizaciones y a la nueva tensión política en la región.

Los hechos ocurridos en los últimos días en materia de salud, como la intervención a las dos EPS más grandes del país, el hundimiento de la reforma a la salud y la decisión del ministro Jaramillo de implementar vía decreto medidas que contenía la reforma como el giro directo han planteado al país la posibilidad de un giro en el gobierno y en las narrativas sobre las cuales se mueve el presidente Petro. Después de haber dicho que lo que pudo ser una concertación tranquila ahora es de golpe, el cambio del gobierno estaría concentrado en no tramitar los cambios a través del congreso, sino hacer todo lo posible vía administrativa.

Este lunes el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo anunció que se emitirán unos ocho decretos que podrían ir en concordancia con lo que dijo el Presidente la semana pasada en el que el Estado asume su rol como reorganizador del sistema de salud. El decreto que ya estaría listo es el que permite el giro directo a las IPS y la auditoría a presupuestos máximos sin pasar por el rol de las EPS. Esta medida se adopta después de que este punto se aprobara en el Plan de Desarrollo y de que en noviembre el MinSalud emitiera un decreto reglamentario en el que se permite el giro directo.

Los otros decretos estarían encaminados a implementar el manual tarifario, la territorialización de los afiliados a EPS, las nuevas redes y habilitación de servicios en salud, así como un plan nacional de salud rural. Todas estas, propuestas que estaban en el proyecto de reforma y que ahora se implementarían a través de decretos.

Lo que dicen los panelistas

Rodrigo Uprimny, abogado, profesor en la Universidad Nacional e investigador en DeJusticia, explicó desde el derecho el impacto de tomar medidas a través de decretos, “hay facultades vía decreto o reglamentaria, no solo en el tema de salud, sino en otras reformas. En la Agraria se puede hacer muchas cosas por vía administrativa y no debe pasar por el Congreso”. También destacó que se debe analizar si las intervenciones están soportadas o no, “no hay problema que el Presidente asuma decisiones vía decreto si se hace en marco de la ley. El problema es cuando se sustituye la labor del Congreso”. Detalló que muchos elementos de la reforma se pueden hacer vía política pública como la salud preventiva o la atención primaria.

En cuanto al tema de la Constituyente, dijo que no se sabe cuál es la que quiere el Presidente, “si es la que está en la Constitución, que requiere votación de 13 millones; esa es una propuesta legítima, pero equivocada. Si es por fuera de los marcos, eso sí es un escenario complicado”.

Gustavo Duncan, profesor e investigador en la Universidad EAFIT, Ph.D. en Ciencias Políticas, columnista en El Tiempo y miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, comentó que el mensaje político no es solo al sector salud, “el mensaje es gobernar por encima de las decisiones que toma el Congreso; eso es lo grave de lo que ocurre”. Dijo que también toca irse al tema de la gran narrativa, “el en un momento dado pensó que el Gobierno tenía deficiencias y sintió que la oposición dejó que él se ahogara en su incapacidad de gestión; se sacude y propone Constituyente”.

Sobre lo que pasa en las negociaciones de paz con el ELN, dijo que la negociación pasa por mal momento, “tuvo problema de diseño en pensar un proceso de paz con acuerdos parciales con grandes agrupaciones armadas, eso era muy complicado, eso implica logística y reglas de juego para hacer ceses al fuego. También son los enfrentamientos entre organizaciones y cómo los ceses al fuego y lo que se puede hacer con el Estado cuando interviene con enfrentamientos que tiene ELN y EMC en Arauca o con AGC en otras regiones del país”.

Para Catherine Juvinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde, más allá de narrativa y la pelea de buenos y malos, cree que ya el Presidente gobierna con las herramientas que le da la ley, “muchas cosas de la Reforma a la Salud se podían hacer a través de decretos y si bien hay tufillo de revancha, creo que en el fondo en temas como giro directo sí hay que darle un chance”. Recordó que en la reforma se proponía el giro directo, pero eliminando auditorias y controles previos, concurrentes y posteriores y solo con el 1% de las facturas con auditoria previa, “ahora con decreto a las EPS le deben dar los controles”. También insistió en que toca preguntarse si la Adres tiene la capacidad de asumir casi la totalidad de los giros.

Sobre el futuro de estos proyectos dijo que la tercera legislatura que arranca el 20 de julio es la legislatura del Congreso en la que se tome la delantera y el liderazgo, “el Presidente y el Congreso podemos innovar en prácticas políticas e instalar en una mesa de concertación de las reformas, ojalá con transmisión pública. Ya algunos congresistas tienen diálogo con expertos y en la Cámara trabajamos en un texto”.

Carlos Arias, profesor en la Universidad Javeriana y gerente de Comunicación Pública y Política en Estrategia & Poder, planteó sobre la narrativa del Gobierno que básicamente hay discurso político, pero no está asociado a una narrativa en política pública, “la construcción narrativa por no tener una articulación estratégica sale confusa y es desordenada”. Manifestó que el discurso se convierte en la retórica de siempre, de buenos y de malos, de pobres y ricos, “entonces traslada todo el ejercicio de intervención de la Supersalud a una intervención donde habla de Kerlaty o empresarios”.

Comentó que el Presidente deja de gobernar porque se concentra en el ejercicio de campaña electoral, “y en la medida en la que reformas no pasan, entra a intervenir desde el Ejecutivo”.