Polémica por millonario contrato entre Alcaldía de Cali y Canal Trece de Bogotá

Cali

La reciente firma de un millonario contrato interadministrativo por $7.625 millones, entre la Alcaldía de Cali y el Canal Trece con sede en Bogotá ha suscitado una serie de dudas y cuestionamientos por parte de varios concejales.

Los cabildantes critican que se haya hecho una contratación directa en un lapso de 20 días y sin considerar oferentes locales como Telepacífico.

Además, se ha puesto en tela de juicio la idoneidad del Canal Trece para las diversas responsabilidades asignadas, que van desde la organización de eventos hasta la investigación de percepción ciudadana y el suministro de alimentos típicos del Valle.

Por estos hechos la concejal Ana Erazo, resaltó la necesidad que el secretario de Gobierno, Andrés Stapper, responda ante el concejo los detalles de dicha contratación.

Frente a los señalamientos, el secretario Stapper explicó que la elección del contratista se basó en la amplia experiencia que tiene el Canal 13 a nivel nacional para comunicar los avances de la administración, conocer las necesidades de las comunidades y recuperar la imagen y percepción de la ciudad.

“El proceso de selección en el cual terminó con la suscripción de contrato administrativo con el Canal 13 se debe inicialmente a todo un proceso de conocer, no solo en el marco de la estrategia digital, no solo en el marco de la investigación, si no es el posicionamiento de la Alcaldía de Cali a nivel no solo local sino a nivel nacional”.

Stapper, insistió que la elección se da luego de cotizar los mejores precios que pudieran cumplir con los objetivos que busca la Alcaldía de Cali “para atender las necesidades que tenemos nosotros como Distrito, no solo para atender una operación logística que es uno de los componentes del contrato, sino es el posicionamiento en el marco de las distintas estrategias que están marcadas en el Plan de Desarrollo”.

Además, aseguró que el proceso para elegir al contratista se llevó a cabo legalmente y bajo principios de contratación pública después de invitar a tres oferentes.