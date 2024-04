Cali: ¿Por qué dejaron en libertad al presunto asesino de una joven en Terrón Colorado?

Cali

Han sido tres días de profundo dolor para una familia desde el viernes 5 de abril que encontraron el cuerpo de Catalina Agudelo de 22 años sin vida dentro de su vivienda, hasta este domingo cuando su familia y la comunidad vecina de Terrón Colorado ubicado en el oeste de Cali, la acompañó en su funeral.

Catalina fue encontrada en la cama, golpeada bruscamente y con un fuerte golpe en su cabeza que la pudo haber desangrado, fueron las palabras de su prima Vanessa Tapasco, “estaba chorreada de sangre y suponemos que se desangró, él le pegó y la asfixió y con el golpe que le pegó en la cabeza fue que la mató”, analiza Vanessa frente a la situación en la que encontró a su familiar.

La comunidad, incluyendo familiares y vecinos, exige justicia y la pronta resolución del caso, apuntando a que el crimen tiene características de un feminicidio, sospechando del compañero sentimental de Catalina como el principal responsable.

El cuerpo de la joven fue encontrado por la madre de la víctima, fue a buscarla porque ella no respondía sus llamadas, luego con una patrulla de la policía en el lugar, llega la persona que la familia ha hecho responsable de la muerte, la pareja sentimental de Catalina, quien llegó diciendo “yo no hice nada”, narra Vanessa entre la indignación y el dolor.”

“Cuando nosotros lo vimos llegar, ni siquiera nadie le había preguntado nada y él ya venía con las manos arriba diciendo yo no hice nada, yo no hice nada cuando en realidad se supone que si él no estaba en la casa. Él no tendría que haber sabido que estaba sucediendo y él llegó diciendo que él no tenía la culpa, que él no había hecho nada, se notaba muy asustado y preocupado”.

La reacción de la comunidad fue ejercer justicia por mano propia, atacaron a la pareja de Catalina y por ello la policía lo ingresa a la patrulla para defenderlo, sin embargo, cuando el vehículo retrocedía la muchedumbre logró sacarlo y golpearlo, hasta que los oficiales tuvieron el control de la situación.

Horas después el hombre es liberado, pero ya vinculado a un proceso de investigación.

Hay que aclarar que, aunque fue señalado por la familia como posible autor del crimen, él nunca fue detenido por la falta de pruebas y ausencia de una denuncia, así lo explica el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

“Aparece el compañero sentimental, quienes los familiares señalan de haber sido la persona que agredió a esta mujer de 22 años e inmediatamente la comunidad pretende agredirlo, la Policía Nacional protege la integridad de esta persona, desafortunadamente un vehículo institucional es atacado por la comunidad”.

Añadió el coronel Oviedo que, esta persona es presentada ante un fiscal “se tiene el arraigo y la investigación está en proceso, estamos con todas las capacidades de la Seccional de Investigación Criminal con el fin de determinar quién es el autor del homicidio”.

Confirmó el comandante de la policía que el hombre no podía ser detenido por la autoridad porque no hay ninguna evidencia y tampoco fue capturado en flagrancia.

La familia con el ánimo de pedir justicia y que la muerte de Catalina no quede impune, llevó a cabo una velatón el viernes y el sábado, clamando por la claridad de los hechos.

Antes de que el cuerpo de la víctima fuera conducido a su funeral, la caravana se detuvo frente a la estación de Policía de Terrón Colorado para reclamar el haber dejado en libertad al presunto feminicida.

Piden que la justicia no debe ser tan blanda “no pueden dejar libre a una persona que sufre de depresión, que está loco, que asesina a una mujer “, concluyó Vanessa, quien define a la pareja sentimental de su prima como una persona tóxica y controladora: “él le controlaba mucho el teléfono, la salida lo que hacía, con quién hablaba, cómo se vestía, que hablaba, entonces yo solamente le pido a las autoridades, justicia, que esto no sea un caso más que se quede impune, que las mujeres seamos maltratadas y matadas por parte de los hombres y no tengamos respuesta”.

Catalina Agudelo, una joven de 22 años será recordada por sus seres queridos como una mujer alegre y trabajadora, como la niña de la casa que solo se dedicaba a su trabajo y al gimnasio.

La personería por su parte de manifestó en redes sociales frente a este hecho y expresó “la urgente necesidad de redoblar los esfuerzos y las acciones interinstitucionales, para prevenir y combatir la violencia de género”.