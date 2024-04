Películas de grandes realizadores estarán en sección Clásicos - Ópera Prima del FICCI

Cartagena

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI, está listo para convocar a sus asistentes a una experiencia cinematográfica única en la sección Clásicos - Ópera Prima. Un espacio dedicado para celebrar y presentar las primeras películas de grandes realizadores, clásicos que buscan generar en la audiencia un diálogo alrededor de las producciones que recorrieron el mundo asegurando el éxito de sus directores.

Estas obras audiovisuales son clásicos que se prolongan en la retina de quienes las han visto y que siguen cautivando a nuevos espectadores. Todas ellas contarán con la presencia de sus directores. Las cintas que se presentarán del 16 al 21 de abril son: Things I Never Told You (1996) de la directora española Isabel Coixet, Costa da Morte (2013) de Lois Patiño, Trabalhar Cansa (2011) de Juliana Rojas y Marco Dutras, y finalizando esta sección, 21 años después de su estreno internacional, llega por primera vez a Colombia para su estreno nacional Dancing in the Dust (2003) del director iraní Asghar Farhadi.

“A propósito del Ópera Prima Lab, queremos traer la conversación sobre lo que significa hacer una ópera prima/primera película, y la mejor forma de hacerlo es a través de la experiencia de los realizadores consolidados que comparten sus experiencias con los cineastas emergentes que asisten a Cartagena” afirma David Montenegro, jefe de programación del FICCI.

Además de los clásicos, el Festival contará con más películas que muestran la chispa de genialidad de los realizadores desde sus primeras obras. Cada proyección de los clásicos estará acompañada por paneles en la sección de Academia, donde se conversará con algunos de estos realizadores.

“Frecuentemente, las óperas primas de cineastas establecidos y con una larga filmografía no están presentes y/o accesibles para los espectadores, e incluso, son desconocidas para una nueva generación. En FICCI 63, queremos dirigir la atención a las proyecciones de películas de las décadas pasadas. La idea de una sección de Clásicos - Ópera Prima se corresponde también con otro tema del festival de este año: (S)paces of Time/Espacios de(l) tiempo, ya que estas películas abren espacios de reflexión y nuevas lecturas a través de diferentes contextos”, comenta el director artístico, Ansgar Vogt.

Adicionalmente a la proyección de estas cuatro grandes óperas primas, el FICCI presentará también la película Pepos (1983), una obra maestra del cine colombiano que resurge con un nuevo resplandor gracias a un meticuloso proceso de restauración liderado por Los Niños Films. Esta odisea cinematográfica captura la esencia bogotana de 1983, de una generación en búsqueda de su identidad. Dirigida por Jorge Aldana, esta ópera prima regresa a la pantallas del festival después de cuarenta años de haber sido estrenada y galardonada en la 24 edición FICCI de 1984, completamente restaurada y lista para cautivar a una nueva generación de espectadores.