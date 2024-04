Borja tras su doblete: “este equipo se está acostumbrando a dar vuelta a resultados”

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja se reecontró con el gol en River Plate en el partido de cierre de la fecha 14 del campeonato argentino. El cordobés marcó un doblete en la victoria 2-1 ante Rosario Central en condición de local, ante más de 80.000 espectadores que hicieron presencia en el Estadio Monumental.

Tuvieron que pasar 29 días desde el último grito de gol del colombiano. Con este tanto, llegó a su decimotercera anotación en la actual temporada con el cuadro ´Millonario´. La última vez que había marcado fue en el duelo ante Independiente de Avellaneda, por la décima fecha de la Copa de la Liga.

Se vivió un partido muy complicado ante Rosario Central, los dirigidos por Miguel Ángel Russo se pusieron en ventaja al minuto 14 de la primera parte con el gol de Lautaro Giaccone. Aunque River intentó tomar las riendas del partido e igualar antes de terminar la primera mitad, fue imposible ante el planteamiento de los rosarinos y su portero Axel Werner, quien fue la gran figura del primer tiempo.

#FÚTBOL ⚽️



Miguel Borja resaltó la confianza de Martín Demichelis tras su doblete salvador en el Monumental. https://t.co/qvPc7tikQE — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 8, 2024

Sin embargo, en la parte complementaria River logró remontar y darle vuelta al marcador con doblete del colombiano, que a la postre terminó siendo la gran figura del partido y llevándose todas las miradas. El goleador aparte de marcar tuvo un trabajo destacado y aportó en defensa para llevarse la victoria, Borja analizó el presente del equipo y elogió a Martín Demichelis en diálogo con ESPN Premium.

“Gloria a Dios que se pudo ganar, se le pudo aportar al equipo. Sabíamos que dependíamos de nosotros, seguimos dependiendo de nosotros. Este es un equipo que se está acostumbrando a dar vuelta a resultados y eso es algo muy importante. Creo que lo que vio hoy es muy bonito”, comenzó mencionando el colombiano en diálogo con ESPN Premium.

El máximo artillero de la Copa de la Liga añadió: “teníamos un rival fuerte en frente. Muchas veces se enfocan solamente en River y dejan de lado que todos los equipos vienen a jugarse una final. Sabemos que este es uno de los recientes campeones del torneo argentino, tienen un plantel muy bueno, y se encontraron con un gol en la primera llegada que tuvieron e hicieron un buen primer tiempo. En el segundo salimos a buscar con más jugadores de ataque, de buen pie, como Nacho, y se dio un buen resultado”.

Finalmente, Borja no dudó en elogiar a su entrenador Martín Demichelis, reconociendo que tenía razón en las indicaciones y le dio confianza para volver al gol: “La confianza del entrenador, que me decía que no me saliera del área, que me quedara y lo alargara, que se iban a generar los espacios. Y eso fue lo que traté de hacer. Muchas veces no toco la pelota y me gustaría salir y tocarla, pero son decisiones del entrenador que tengo que respetar. Lo he escuchado y hoy se vio el resultado de lo que me dijo. Gloria a Dios que pudimos anotar”.