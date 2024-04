Camila Osorio: “He luchado este año y los anteriores con lesiones y personas juzgándome”

María Camila Osorio se coronó campeona de la Copa Colsanitas Zurich 2024, tras vencer a la checa Marie Bouzková en una emocionante y vibrante final. La tenista cucuteña fue superior en el primer set 6-3, mientras que el segundo terminó 6-7 con marcador de 7-5 en el tie-break.

Posterior al partido, la joven tenista entregó sus primeras declaraciones, luego de haber levantado el trofeo que ya había conseguido en 2021. Esta se convirtió en la cuarta final que disputó Osorio: dos fueron en Bogotá, una en Tenerife, España y otra en Monterrey, México.

Instrucciones desde afuera

Cada partido necesita de las instrucciones por parte del entrenador en la grada cercana, y esta no fue la excepción. Algo que se quería aprovechar era la altura, y el desgaste acumulado con que venía su rival, realizando disparos hacia los costados que le exigieron a la tenista checa.

“Me decían que tratará de jugar los puntos largos y hacer los puntos largos. Eso es lo que intentaba, igual aquí esas condiciones son difíciles, y más jugando una final. O sea, yo intentaba, pero a veces tuve unos fallos. Al final lo pude lograr, la vi a ella también un poco agotada por todo lo que hizo en la semana, que también en dobles llegó a la semifinal”, declaró la nueva campeona.

Un título emotivo

Levantar este trofeo tuvo un sabor especial para María Camila, que en la temporada anterior no tuvo buenos resultados, y gracias a este logro pudo sacar un desahogo que tenía contenido. Molestias físicas, críticas de parte de la opinión pública, y otros retos fueron los valores acumulados que impulsaron a la joven deportista.

“He trabajado muy duro la verdad. Me he esforzado, he luchado, no he dicho nada, solo me he concentrado en jugar mi tenis y se me dio este día de mi lado después de mucha lucha. He luchado de verdad todo este año y todos los años anteriores, con lesiones, con cosas que no había vivido antes, con personas tal vez juzgándome, no sé por qué, pero feliz de haber sacado la cara hoy, de haber tenido obtener ese título”, agregó.

Elogios para la rival

María Camila reconoció que Bouzková fue una dura rival, que la complicó en ciertos tramos del partido, estirando el tiempo sin poder celebrar. No solo destacó su talento en el campeonato terminado, consiguiendo una final en sencillo, y una semifinal en la categoría de dobles, sino sus valores como persona, dentro y fuera de la cancha, destacándose por encima de otras personalidades del deporte.

“Mary es una gran persona, es una niña con un corazón muy noble. Yo he tenido la oportunidad de jugar con ella en varias ocasiones, tanto de sencillos y otras como pareja dobles, he compartido algunos torneos, y lo que más me impresiona de ella es su calidad humana. O sea, no muchas personas son así en general, así que me sorprende eso de ella, y me encantó haber podido jugar esta final con ella”, concluyó.