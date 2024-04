“Salvatore Mancuso debe cumplir solo en Justicia y Paz que es su juez”: Procuradora

Bogotá

Como lo anticipó Caracol Radio la Corte Constitucional entró a estudiar la competencia por los procesos judiciales de Salvatore Mancuso, si debe ser la JEP o Justicia y Paz quien se encargue. En diálogo con este medio de comunicación la Procuradora Margarita Cabello aseguró que como Ministerio Público el tema les genera mucha preocupación y por eso considera muy importante que la Corte defina esa competencia porque aquí se está presentando una situación que genera grandes preocupaciones. Hay una justicia transicional que fue la primera que se creó en nuestro país que es justicia y paz encargada de investigar y de juzgar a los paramilitares, está la JEP para otro tipo de agentes que han entrado a procesos de paz y la justicia ordinaria.

Tanto la JEP como Justicia y Paz tienen una regla clarísima y es que quiénes entren a esa jurisdicción, se presenten, sean aceptados, deben cumplir los parámetros porque si incumplen, si es en la JEP serán expulsados, y en Justicia y Paz serán enviados a la justicia ordinaria.

“Aquí estamos en una situación en donde la Justicia Especial de Paz, está diciendo que avoca tanto de Justicia y Paz, como de justicia ordinaria. Tres jurisdicciones totalmente separadas, autónomas e independientes”.

Según explica la Procuradora Margarita Cabello el escenario genera preocupación porque si ya el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se sometió a Justicia y Paz, cumplió y está todavía en la etapa de tener que reparar, porque todavía no ha reparado completamente, no se tiene claro como la JEP tiene ahora toda la competencia cuando es solo para justicia transicional específica para lo que fue creada, en este caso para las ExFarc, Fuerza Pública, Agentes del Estado y terceros civiles.

“Nosotros hemos sido persistentes en manifestar que el señor Mancuso tiene ya su jurisdicción, tiene sus competencias, y allá tiene que actuar. Si no ha dicho toda la verdad incumplió sus compromisos ante Justicia y Paz y por lo tanto cuando venga a decir otras verdades que no dijo en Justicia y Paz tendría que ser rechazado y enviado a justicia ordinaria, pero no ser incluido en una nueva jurisdicción bajo una figura distinta”.

Esa figura a la que se refiere Margarita Cabello es la que se ha llamado en la JEP bisagra, es decir que Salvatore Mancuso fue el punto de conexión entre los paramilitares y la Fuerza Pública, pero para la Procuradora eso es cambiar las reglas ya existentes por aceptarlo.

“Esa figura genera preocupaciones y seguimos con la idea de que Mancuso debe cumplir sus obligaciones en Justicia y Paz y que sus competencias son autónomas e independientes y no podemos entrar a discutir eso”.

La Procuradora Margarita Cabello espera que la Corte Constitucional tome la decisión más adecuada para legitimar cada jurisdicción.