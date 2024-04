¿Qué datos entrega el informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia?

Bogotá

Se conoce el más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia que monitorea el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y las Farc en el año 2016 y otros procesos de diálogo que se adelantan actualmente en el país. Su análisis abarca el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2023 y el 26 de marzo de 2024.

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, felicita a los colombianos por la persistencia y el valor por mantener la mirada fija en alcanzar una paz duradera y dar prioridad al diálogo para resolver las diferencias.

“Una implementación exitosa del Acuerdo de Paz tiene el potencial de establecer un estándar con respecto al cual se medirán los procesos de paz actuales y futuros, tanto en Colombia como a nivel internacional”, plantea el Secretario General. Sin embargo, agrega que, “para ello, se requerirán acciones más rápidas e integrales que traduzcan la visión del Acuerdo en cambios transformadores”.

LO QUE DESTACA LA ONU

Este informe destaca los avances de los nuevos procesos de paz. Felicita al Gobierno y al ELN por los logros alcanzados hasta ahora en la mesa de negociaciones, y hace un llamado a las partes para que aprovechen estos logros y continúen trabajando en la mesa de negociaciones teniendo en mente el interés a largo plazo de Colombia. Además, dice que la nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno y el Estado Mayor Central de las Farc es una oportunidad para superar dificultades, fortalecer el cese al fuego y avanzar en la definición de una agenda de conversaciones.

Destaca la gran responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como uno de los pilares estructurales del Acuerdo.

También celebra los notorios incrementos presupuestales para este 2024 de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, los cuales demuestran que la reforma rural sigue siendo prioridad para el Gobierno.

Hace una llamado en la necesidad del uso estratégico de estos recursos y la coordinación interinstitucional como requisito previo para alcanzar los objetivos relacionados con la reforma en 2024 y así garantizar que los esfuerzos de entrega de tierras lleguen a grupos vulnerables como los campesinos sin tierra, las víctimas del conflicto y las mujeres rurales.

Resalta que para la implementación del Capítulo Étnico se haya establecido por parte de la Vicepresidencia de mesas de alto nivel para promover el cumplimiento del Pacto para acelerar su implementación.

LO QUE PREOCUPA A LA ONU

En el informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia se recuerda que sigue pendiente la aprobación de decretos claves para el proceso, como el que formaliza el Programa de Reincorporación Integral, el que establece el Sistema Nacional de Reincorporación y el que se relaciona con las áreas especiales de reincorporación colectiva.

Un tema que sigue preocupando es el tema de la seguridad para los excombatientes de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz en el año 2016. El Secretario General, António Guterres, lamenta el asesinato de diez excombatientes en el trimestre, para un total de 416 asesinatos desde la firma del Acuerdo; de ellos 11 mujeres, 50 indígenas, 57 afrocolombianos. Agrega que, desde la firma del Acuerdo de Paz, 87 excombatientes fueron asesinados mientras se encontraban bajo medidas de protección o a la espera de recibirlas.

Se reporta el impacto desproporcionado que enfrentan las comunidades étnicas en términos de desplazamiento y confinamiento, siendo el 64% de la población afectada. Entre el 27 de diciembre de 2023 y el 25 de marzo de 2024, 14.365 personas fueron desplazadas y 35.432 confinadas.

El informe recoge las 42 denuncias de homicidios contra defensores de derechos humanos, y líderes sociales durante el periodo reportado, con datos de ONU Derechos Humanos (2 verificados, 37 en proceso de verificación y 3 no concluyentes).

También en el informe la ONU habla de los ceses al fuego en los actuales procesos de paz que se adelantan en Colombia. Asegura que estos han producido beneficios concretos, en particular la reducción efectiva de la confrontación armada entre las partes pero que son preliminares, de alcance limitado y temporales por naturaleza.

“Mientras las partes discuten sus planes a más largo plazo, con el apoyo de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, es importante que traten tanto de reforzar los compromisos de protección de la población civil como de complementar los ceses al fuego con medidas concretas inmediatas en beneficio de las comunidades a corto plazo, especialmente en las regiones afectadas por el conflicto”. Asegura António Guterres.

Este informe será presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el próximo martes 9 de abril por Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General en Colombia.