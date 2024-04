Nórida Rodríguez advierte que salió RTVC “antes de socializar millonarias licitaciones”

Congreso

Tras presentar su renuncia al presidente Gustavo Petro el pasado viernes 5 de abril, la ahora exgerente del Sistema de Medios Públicos RTVC, Nórida Rodríguez, habló sobre una serie de presiones que, asegura, se habrían dado para apresurar su salida del Gobierno.

En su pronunciamiento, Rodríguez afirma que fue víctima de “todas las calumnias y campaña de difamación para sacarme”, que se habrían intensificado probablemente por una serie de licitaciones que está por materializar RCTV. Ella afirmó que su salida se dio “antes de socializar millonarias e importantes licitaciones”.

Producto de esta manifestación, la exfuncionaria dejó un par de cuestionamientos: “¿A qué personas o grupo económico les conviene desprestigiarme para acelerar mi salida? ¿Tiene esto de alguna forma relación con las licitaciones millonarias que abrirá próximamente RTVC?”.

En lo que su gestión respecta ha asegurado Nórida Rodríguez que en la página de RTVC quedaron las solicitudes de rectificación y retractación presentadas, con las pruebas y sustentos, que desmontan toda la campaña en contra de mi gestión”.

Insisitó también “enfáticamente que he sido víctima de una campaña de desprestigio sistemática, para destruir mi honra y buen nombre. La investigación de la Procuraduría General me dará la razón y enfilaré contra los que me difamaron todas las herramientas que me otorga la ley para demostrar la transparencia de mi gestión en RTVC”.

Y, por último, solicitó a los entes de control “hacer seguimiento de los procesos de licitación para que los pliegos que elaboramos en mi gerencia y que garantizan pluralidad de oferentes, no sean modificados”.