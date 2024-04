¿Puede cambiarse hoy mismo de la EPS Compensar? Consultamos con expertos

En la mañana de este viernes, 5 de abril, Compensar pidió a la Superintendencia efectuar su liquidación voluntaria de la EPS tras 30 años de servicio. El anuncio lo hizo a través de un comunicado que publicó a través de sus redes sociales en el que indica que la decisión respondía a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en el país.

Si bien todavía se espera que la Superintendencia se pronuncie sobre este anuncio y se tome una decisión definitiva, muchos afiliados a la prestadora de salud se han preguntado qué pasarán con su servicio de salud. Consultamos cuáles son las posibilidades que tienen estas personas en este caso.

¿Qué pasará con los usuarios de Compensar?

Según le explicó el director General de Compensar, Carlos Mauricio Vásquez, a 6AM de Caracol Radio, la operación a los usuarios de la EPS continúa con normalidad, “nosotros no he mos parado, no hemos cerrado ningún centro, seguimos atendiendo a los pacientes y afiliado”, aseguró el director General de Compensar, Carlos Mauricio Vásquez.

De igual forma, explicó que

¿Se puede cambiar ahora mismo de EPS?

Según Vásquez, los afiliados a la EPS Compensar tienen todo el derecho de hacer sus traslados de EPS desde ahora, siempre y cuando cumplan con las condiciones mínimas de estadía. Sobre ello, el artículo 50, del decreto 2353 del 2015, señala que para poder trasladarse, la persona debe haber permanecido mínimo un año en la misma prestadora de salud, ya sea de forma continua o discontinua.

Este año de afiliación comenzará a contar desde la fecha de inscripción del afiliado cotizante. Además, deberá cumplir con otros requisitos que son:

No estar hospitalizado en una institución de prestadora de salud, lo cual implica también a cualquier miembro de su núcleo familiar.

Si es trabajador independiente, la persona deberá estar a paz y salvo en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud

El interesado en el traslado deberá inscribir la solicitud de traslado a todos los integrantes de su núcleo familiar

La EPS a la que quiere cambiarse, debe estar autorizada para operar dentro del munición de residencia del afiliado

¿Cuánto tiempo se demora el traslado de EPS?

Según explica la ORG, Así vamos en Salud, la vigencia del cambio comienza el primer día del mes siguiente a la solicitud del traslado. La EPS de la cual se retira, en este caso sería Compensar, tiene el deber de hacerse cargo de la prestación de sus servicios hasta el día anterior al que se hace efectivo el traslado.

Después de que ya se han efectuado todos los cambios, la nueva prestadora de salud a la que se afilió deberá entregar la cobertura integral a sus afiliados, teniendo en cuenta la normativa vigente.

De igual forma, según advierte la entidad, si el afiliado pasa por una urgencia en medio de ese traslado, igualmente deberá ser atendido en el hospital o clínica más cercana al incidente. Ninguna IPS debe negarse a prestar el servicio en caso de urgencias.

¿Qué pasará con los planes complementarios?

Según explicó Mauricio Vásquez a los integrantes de la mesa de 6AM de Caracol Radio, desde hace un año Compensar venía solicitando ante la SuperSalud la creación de un producto que les permitiera movilizar los usuarios del plan complementario a otro plan de la EPS. Esta solicitud está todavía en proceso y estudio por parte de la Superintendencia.

El director General de Compensar asegura que, por ahora, se sigue estudiando esa nueva figura que permita hacer un cambio de producto para que las personas puedan seguir recibiendo un servicio de salud que no dependa de la EPS.

Como explica Vásques, “el plan complementario, como producto, pertenece a la EPS y al no existir la EPS, probablemente todos los productos que estén asociados a ella tendría que desaparecer”. El mayor problema que destaca el director general es que esta figura que garantizaría la prestación del servicio a estos usuarios no ha sido aclarada aún por la SuperSalud, lo que impide cualquier acción clara y pronta en el caso.