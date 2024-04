El Pulso del Fútbol, 5 de abril de 2024

AMDEP9205. EL ALTO (BOLIVIA), 04/04/2024.- José Carabalí(i) de Always Ready disputa el balón con José Ortiz de Independiente este jueves, en un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre Always Ready y Independiente Medellín (DIM) en el estadio Municipal Villa Ingenio en El Alto (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas / LUIS GANDARILLAS ( EFE )

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la derrota de Independiente Medellín como visitante ante Always Ready en la Copa Sudamericana. Juan Felipe: “Medellín tiene muchos jugadores jóvenes que la está haciendo bien, Graciano ya había jugado bien un par de partidos en liga. Creo que Alfredo Arias se ha confundido y no le encuentra la vuelta”. Sobre el tema César agregó: “Sí, me gustó mucho lo de Graciano, muy buen jugador. Pero perdió el partido en la altura y comenzó mal la copa”.

