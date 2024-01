Subsidio familiar en Colombia 2024: En cuánto quedó y quienes son beneficiarios

Según el Ministerio de trabajo, el subsidio familiar es una prestación social a cargo de la Caja de Compensación, a la que se encuentra afiliado el trabajador que gane hasta cuatro salarios mínimos y que tenga personas a cargo, como hijos menores o discapacitados, hermanos o padres mayores de 60 años.

Este subsidio tiene como objetivo aliviar las cargas familiares de los trabajadores con menores ingresos y recursos económicos, contribuyendo así al sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad.

El beneficio aumenta de forma anual y para este 2024 la Superintendencia del Subsidio Familiar (SSF), entidad es la encargada de determinar dicho monto, desde el 2023, anunció que el incremento iba a ser del 15 %, estipulando así que cada cuota de auxilio sería de $ 37.291 y $ 74.911 mensuales dependiendo del departamento.

Así las cosas, si para este año se repite el porcentaje de aumento, las cuotas serán de $ 42.884 y $ 86.147.

“El subsidio familiar tiene por finalidad servir de apoyo a las cargas económicas, para el sostenimiento de la familia del trabajador. Consiste en una suma mensual de dinero, pero también puede consistir en alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares, medicamentos, programas sociales, de educación o de vivienda, etc”, indica la cartera de trabajo.

¿Quiénes son beneficiarios?

Los trabajadores que deseen recibir este auxilio tienen que estar afiliados en primera instancia a una caja de compensación familiar.

Una vez el ciudadano esté afiliado, tendrá que tener en cuenta las condiciones, entre ellas, que no gane más de cuatro salarios mínimos (menos de $5.200.000) y que tenga a cargo personas bajo las siguientes condiciones:

Hijos menores de 18 años.

Padres mayores de 60 años que no cuenten con pensión, salario u otro ingreso.

Personas dependientes con alguna discapacidad o con capacidad física reducida.

Hermanos menores de 18 años huérfanos que dependan económicamente del trabajador.

Es importante destacar que los afiliados a una caja de compensación familiar tienen un plazo de tres años para reclamar el subsidio familiar; de no hacerlo, perderán este beneficio social, según la normativa vigente en Colombia.

¿Cómo solicitar el subsidio?

En su página web, el Ministerio del Trabajo asegura que se debe diligenciar el formulario de afiliación y adjuntar los documentos que certifiquen que en realidad se tienen personas a cargo, puede ser el registro civil, partida de matrimonio, documento que certifique la discapacidad, certificado laboral, etc.

Sin embargo, tenga en cuenta que el proceso de solicitud de este subsidio puede variar de una caja de compensación a otra, por lo que debe revisar los requisitos y el proceso establecido por la entidad a la que se encuentre afiliado, la mayoría de la información se encuentra disponible en las páginas web.

¿Qué hacer si no me pagan el subsidio?

En caso de no que su empleador o Jefe o no lo haya afiliado o no pague los aportes a la Caja de Compensación Familiar o esta no le reconozca el subsidio familiar, se puede acudir primero al Inspector del Trabajo o ante la Superintendencia de Subsidio Familiar para presentar una queja por el incumplimiento de la obligación.

Estas autoridades, aunque no pueden ordenar al empleador el reconocimiento y pago de los derechos en conflicto, si pueden realizar investigaciones, y de ser el caso, imponer sanciones o multas.

Igualmente, es posible intentar una conciliación ante el Inspector del Trabajo sobre los derechos que el trabajador puede negociar, como son las indemnizaciones o la forma y plazos para el pago de lo que le deben.

Si usted desea intentar la conciliación y no hay Inspector del Trabajo, podrá acudir a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría. A falta de las anteriores autoridades en su municipio, podrá acudir al Personero Municipal o Juez Municipal.

Tenga en cuenta que el subsidio familiar no hace parte del salario, por lo que no se tiene en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales.

Las personas pensionadas que aporten un porcentaje de su mesada, tienen derecho a los servicios que prestan las Cajas de Compensación Familiar a los trabajadores activos.