Veedores de la salud advierten que caos con intervención de la Eps

Cúcuta

Los veedores del sector de la salud se mostraron preocupados por el futuro de la atención en salud luego de las intervenciones realizadas por el gobierno nacional a las dos EPS más grandes del país en las últimas 48 horas.

Nicolás Salazar representante del gremio dijo a Caracol Radio que “los usuarios son los más afectados, empiezan a suspenderse los servicios, a cancelar las citas, hay desabastecimiento de medicamentos, esto es muy complicado. Las dos EPS que tienen más usuarios hoy están intervenidas, eso hace que se genere una incertidumbre”.

Indicó que “hay una cadena entre las Eps, Ips y por supuesto quienes brindan los servicios se ven afectados y afectan la atención de los usuarios, quienes finalmente terminando pagando todas estas medidas del gobierno central”.

Explicó que “la Supersalud y el gobierno han dicho que el servicio no se va a afectar, pero es que cualquier empresa al ver intervenida la Eps va entrar en pánico financiero.Es decir como le vendo servicios a una empresa que este intervenida y que no se si me va a pagar”.

Y esto lo que trae manifestó es que “todo empiece a fallar.El panorama es incierto para los usuarios y preocupante para quienes debemos manifestarnos en contra de estas medidas, porque no puede ser que el motivo del hundimiento de la reforma cause este efecto nocivo”.