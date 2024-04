Profesionales de la salud preocupados por intervenciones a EPS

Cúcuta

La intervención a dos de las EPS más grandes del país (Sanitas, Nueva EPS), produce incertidumbre sobre diversos sectores quienes están a la expectativa de la función que pueda cumplir la Supersalud en esta tarea y las implicaciones sobre la red pública y privada.

Los profesionales de la salud son los más preocupados. Advierten que esto podría traer graves repercusiones sobre la atención prioritaria.

Enrique Villamizar, es uno de los médicos que le toma pulso a esta situación y señaló que “es un mal momento para que sucedan todas estas cosas, tenemos las dos más grandes EPS intervenidas. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta de que pese a que estaban intervenidas estaban funcionando”.

Insistió en que no podía tomar una posición clara debido a que no saben hacia donde van dirigidas las decisiones.

Destacó que “en este rifi rafe de poder los que van a quedar más desfavorecidos en este momento son los pacientes, que somos todos”.

Concluyó que “actualmente en el grupo médico en general están trabajando, no hay una directriz clara de que va a suceder, hay mucha especulación, y hay sitios donde me dicen que se le acabaron los contratos para unos médicos, pero esto no se ha evidenciado como tal”.