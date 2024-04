“Ninguna intervención a las EPS saldrá bien”: Juan Fernando Cristo

Bogotá

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no ha visto de manera “saludable” las decisiones provenientes por parte del Gobierno Nacional, en especial de las Superintendencia de Salud, en intervenir a las EPS Sanitas y Nueva EPS. Pero antes, quiso darle un contexto del por qué de dichas determinaciones, asegurando que la “agonía” a la Reforma a la Salud en los últimos 14 meses en el Congreso, fue larga e innecesaria desde que la exministra Carolina Corcho, comandó la cartera de la Salud.

La presentación por parte de la exministra Corcho y el mismo presidente Gustavo Petro, ante el Congreso en unas sesiones extraordinarias en febrero del 2023, la Reforma a la Salud; Cristo insiste que desde ese momento ha sido muy costoso para el país y el mismo Gobierno la discusión del proyecto estrella de esta administración, generando la coalición de partidos y más con la salida de ministros centristas, la radicalización y el pulso político entre oficialismo y oposición.

Para el exministro Cristo, la caída de la Reforma es una derrota de la política, desde cualquier vertiente que se entienda, pero aún así espera que la ciudadanía no se resigne, por lo que se espera que los altos representantes en el Estado, insistan, más allá de las intervenciones. Teme por los pleitos jurídicos que se avecinen, como las demandas a las resoluciones de intervención, las denuncias ante la Procuraduría General del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien tomó las decisiones.

Frente a lo anterior, el exministro, asegura que se formará una espiral de mayor radicalización frente a las intervenciones, olvidándose del tema central como lo es, qué ocurrirá con los pacientes para que no sufran en los próximos meses. Por último insiste que la historia de esas intervenciones, como las conocidas de Medimás y Saludcoop, no han sido buenas, independientemente que sean legales, justificadas, arbitrarias o no.

El exministro Cristo, aconsejó que el país debe comenzar a pensar en una ley de Urgencia y Emergencia social en Salud, que permita insistir en una concertación entre oficialismo y oposición, pensando en los pacientes.