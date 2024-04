Envían a detención domiciliaria a exdirectivo del Polo Democrático en Atlántico

Se trata de Andrés Robles Bohórquez, quien es investigado por, supuestamente, recibir 20 millones de pesos en el centro de la ciudad, al parecer, de una extorsión.

Según la investigación, Robles Bohórquez, al parecer, estaba presionando a la víctima para pagarle el dinero a un funcionario de la Fiscalía para evitar que se cumpliera una supuesta orden de captura en contra del comerciante.

El Juez explicó que sí existe inferencia razonable para decir que el imputado puede ser el probable responsable, y que, según las pruebas, habría estado ejerciendo constreñimiento para evitar una supuesta captura.

El exdirectivo del Polo Democrático en Atlántico no fue enviado a la cárcel por no tener antecedentes judiciales, y porque no representa un peligro para la sociedad, indicó el Juez.