CICR reporta aumento de un 46% de las acciones violentas en Norte de Santander

Cúcuta

La delegación de la Cruz Roja Internacional presentó un balance de el trabajo humanitario realizado en el oriente del país frente a la atención que brinda el organismo internacional en las zonas de conflicto.

Norte de Santander aparece en el contexto donde se registran tres graves hechos que atentan contra la población civil y que están enmarcadas por la confrontación entre actores ilegales y disputas territoriales, entre otros factores violentos.

Stephanie Eller jefe de la subdelegación, dijo a Caracol Radio que “desgraciadamente la situación es preocupante en esta región. El departamento se mantiene con una situación muy compleja por afectación de artefactos explosivos, en el 2023 cincuenta personas víctimas de minas antipersonales, artefactos lanzados y activados remotamente, lo que representa un aumento en el 2023 y que lo hace el tercer departamento con mas víctimas a nivel nacional”.

Explicó además que “se siguen dando desapariciones en el marco del flujo migratorio y del conflicto armado. A nivel 222 casos que se registraron y este departamento es el cuarto con más casos. preocupa que hay focos de desapariciones, ya que seis departamentos a nivel nacional concentran el 75% de esos nuevos casos”.

Indicó que a veces se presentan subregistros porque muchas personas no alertan , no informan, no buscan ayuda por temor. “Nosotros podemos ayudar y podemos contribuir en la búsqueda y se pueden comunicar a través del ·919 para que el CICR pueda ayudar en medio de la ruta de atención para familiares de desaparecidos, podemos ayudar a buscar esas personas”.

“Se siguen presentando las dinámicas del conflicto son temas relacionados con control social, amenazas, y hay una gran desconfianza en las zonas del conflicto que se mantienen y que genera esa zozobra en las comunidades” explicó la delegada.

Finalmente destacó una leve disminución por parte de actores armados a la misión médica.