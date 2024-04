Así avanza las obras de ampliación del Hospital San Rafael de Tunja

Tunja

A propósito de las obras que se adelantan en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, en el cual se invierten más de 30.000 millones de pesos e iniciaron en el gobierno anterior, el gobernador Carlos Andrés Amaya, junto al secretario de Salud, Óscar Jiménez, y el gerente del hospital San Rafael, Germán Pertuz, hicieron un recorrido por las obras que se están llevando a cabo en el centro hospitalario.

El Gobernador del departamento hizo una mención de la importancia que tiene este hospital en la región e hizo la solicitud de revisar el proyecto para verificar la posibilidad de ampliarlo y así lograr una mayor capacidad hospitalaria.

“Este es el hospital que presta servicios de más alta complejidad, no solo para Boyacá, sino también para usuarios de Casanare y Santander, inclusive de Cundinamarca. He dado la instrucción al equipo de la secretaría de Salud y el hospital que revisemos el proyecto y miremos posibilidades de una ampliación porque la necesidad y la demanda ha llegado a picos de 297 pacientes en urgencias. Por supuesto, esto que se ha venido adelantando tendrá una solución aparte del problema, pero no lo solucionarán del todo”, explicó el mandatario de los boyacenses.

El gobernador Carlos Amaya, junto al secretario de Salud, Óscar Jiménez, y el gerente del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, Germán Pertuz, recorrieron las obras que se ejecutan en este centro médico / Foto: Suministrada. Ampliar

Con las obras que están en curso se habilitaran nuevos servicios y se dispondrá de 80 camas más en hospitalización, dos salas de reanimación y 17 consultorios.