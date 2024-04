Usuarios preocupados por futuro de Sanitas

Cúcuya

En las últimas horas últimas la Superintendencia de Salud intervino a la EPS Sanitas, como consecuencia de la crisis financiera que atraviesa luego de haber registrado millonarias pérdidas de los presupuestos máximos asignados para el servicio de salud de millones de colombianos.

Karime Sus, es una de las 137.788 usuarias de la EPS Sanitas. Ella cumple 25 años recibiendo los servicios médicos. Conoce muy bien algunos de los procesos, fortalezas y debilidades del sistema, pero aboga por el buen servicio prestado en estas más de dos décadas.

Explicó que “a mí me parece grave, porque como están las cosas pensaría que simplemente es una retaliación por el hecho de qué es una prestadora grande y no le aprobaron al Gobierno la Reforma a la Salud que están empecinados. El sistema de salud necesita ajustes, pero no necesita que lo desaparezcan o lo intervengan, solo ajustes”.

Explicó también que algunos usuarios han registrado algunas quejas o inconformidades, pero esto no convierte a Sanitas en un mal prestador de servicio.

Le preocupa que pretendan retroceder en el sistema de salud del país “como el del antiguo seguro social. Y esto nos parece nefasto a muchos usuarios, la gente está supremamente preocupada con ese tema”, resaltó que este es el principal tema de conversación de los usuarios.

Manifestó que están de acuerdo con algunas propuestas de modificar el sistema y unas correcciones que requiere a fondo el mismo.

Realizó un recuento de lo que ha sucedido destacando que “tuve de beneficiarios a mis padres cuando tuvieron enfermedades crónicas, en ningún momento les faltó atención, hospitalización, o algo. En los últimos años sí se ha complicado a veces la atención, pero no ha habido falta de servicios, o la no prestación de asistencia en algo”.

El caso más reciente para ella ocurrió “la semana pasada me cancelaron una cita y a los tres días me llegó la autorización para el examen en otra ciudad. Para los costos de desplazamiento, inmediatamente me contactaron y ni siquiera pasó un día. Poniendo tiquetes, hospedaje, transporte, todo”.

Concluyó que las experiencias con otros pacientes cercanos le hacen ver que el servicio si se ha brindado, teme que esto acabe por las implicaciones que podría tener para pacientes de alto costo o personas que dependen de la asistencia prioritaria.