Trump se centra en la crisis fronteriza y Biden en el derecho al aborto: Elecciones EE.UU.

Se intensifica la carrera por la Casa Blanca. En un agresivo discurso desde Michigan, Donald Trump el virtual candidato republicano, advirtió sobre el riesgo de llegar a una tercera guerra mundial si Biden es reelecto. Por su parte el presidente de Estados Unidos atacó a Trump por su papel para poner fin al derecho federal al aborto.

Donald Trump centró su mensaje en la crisis fronteriza, en su más reciente mitin, con esto como su eje de campaña intentó conquistar al electorado de Michigan y Wisconsin, dos estados claves en su intento por derrotar en las urnas al actual presidente, el demócrata Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre.

Trump no perdió oportunidad en su más reciente mitin de burlarse del supuesto deterioro cognitivo de su adversario político e hizo fuertes acusaciones contra Biden, aseguró que si es reelecto podría haber una tercera guerra mundial. Afirmó que Biden no puede poner dos frases juntas y dijo que Vladimir Putin en Rusia, Xi Jinping en China y Kim Jong Un en Norcorea han vuelto a amenazar con armas nucleares.

“El daño que él podría hacer, uno incluso más grande podría ser la Tercera Guerra Mundial, porque este hombre no tiene idea, no puede poner dos párrafos juntos, y está lidiando con Putin, con el presidente Xi, con Kim Jong Un, a todos ellos los conozco muy bien, nosotros no éramos amenaza para ellos, ahora que Biden está en la Casa Blanca, ahora ellos hablan de armas nucleares todo el tiempo”, dijo Trump.

El exmandatario, hizo duras acusaciones contra Biden por la grave crisis migratoria en la frontera sur del país. “Hoy estoy ante ustedes para declarar que el baño de sangre fronterizo de Joe Biden, y eso es lo que es, es un baño de sangre”, dijo Trump. Agregó que “está destruyendo nuestro país y es algo muy malo que está sucediendo. Terminará el día que asuma el cargo”.

También recordó a Ruby García, una mujer de Michigan, presuntamente asesinada por Brandon Ortiz, un ciudadano mexicano que habría sido deportado previamente tres ser arrestado por manejar alcoholizado y años después reingresó a los Estados Unidos de forma ilegal.

“Fue salvajemente asesinada por un criminal extranjero ilegal. Bajo la administración Trump, ese monstruo habría sudo deportado pero el corrupto Joe Biden lo dejó entrar de nuevo”, dijo Trump.

Además, sin mostrar ningún respaldo estadístico, Trump adjudicó una supuesta reducción de la criminalidad en Venezuela, al incremento en el ingreso de migrantes irregulares sin precedentes en Estados Unidos.

“En Venezuela el crimen ha bajado un 67% de lo que era hace año y medio, porque están tomando las pandillas y los criminales de ese país y los están depositando en los Estados Unidos”, dijo Trump

En un tono menos agresivo pero igual de retador, Joe Biden, el virtual candidato demócrata a la presidencia, a traves de un spot publicitario recordó el papel del expresidente Donald Trump para poner fin al derecho federal al aborto.

“En 2016, Donald Trump se postuló para revocar a Roe v. Wade. Ahora, en 2024, se postula para aprobar una prohibición nacional del derecho de la mujer a elegir”, dijo Biden.

Afirmó que se postuló para que Roe v. Wade vuelva a ser la ley del país. Este spot publictario se hace publico en momentos cuando la corte suprema de Florida allanó el camino para que entrara en vigor la prohibición al aborto a las 6 semanas de embarazo.

Desde que el tribunal más alto del país anuló a Roe, los demócratas han descubierto que el derecho al aborto es un tema importante incluso en estados conservadores. Siete estados, incluidos aquellos considerados más republicanos como Kansas y Ohio, han tomado medidas para proteger el derecho al aborto desde entonces.