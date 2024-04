Supersalud nunca ha salvado una EPS: presidenta Asociación de Usuarios de Sanitas

En los últimos meses, la administración de la EPS Sanitas ha sido noticia de los principales medios del país. Esto se encuentra directamente relacionado con la reciente intervención de la Supersalud a la EPS. En esa medida, el Estado asumió el control frente a Sanitas.

Este asunto genera interés nacional dado que esta es una de las EPS más grandes del país. De hecho, cuenta con más de cinco millones de afiliados, en donde solo 4 millones hacen parte del régimen contributivo.

Tras la intervención, la EPS indicó que la intervención los dejó sorprendidos, pues no esperaban que la Supersalud tomará esta estrategia.

Por su parte, la Supersalud dejó claro que la medida se debe al comportamiento de la EPS. Tiene relación, según ellos, con “en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”.

Adicionalmente, esta medida será por un año. No obstante, la entidad indicó que los usuarios de la EPS seguirán recibiendo los servicios. “Las funciones de la EPS van a continuar, no tienen que incurrir en ningún trámite administrativo o burocrático. Durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios”.

Frente a este panorama, en Caracol Radio estuvo Gloria Elena Quinceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas, explicando detalles sobre la intervención a la EPS. Además, Quinceno mencionó que este tema no es sorpresa, ya que sería una estrategia que se estaría planeando, según ella, desde que estaba la anterior ministra de Salud.

“No es sorpresa. Eso se venía maquinando desde el ministerio de la señora Corcho, cuando anunció que había que crear una crisis para que la gente entendiera que había que liquidar las EPS. Es la destrucción del sistema, hoy intervienen manzanitas por la misma crisis que ellos crearon y no pagan a tiempo. Por supuesto, la insuficiencia de la UPC, no hay diálogo no se busca unir al país. Esto no es sorpresivo, pero sí es preocupante lo que está pasando con el sistema de salud”, indicó.