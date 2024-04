Se habilitarán nuevas zonas de parqueo para el partido del viernes en Manizales

Manizales

La Alcaldía de Manizales determinó como medida principal para el partido del próximo viernes 5 de abril entre el Once Caldas y el Deportes Tolima, habilitar una Zona Naranja para el parqueo de vehículos, exactamente donde se han realizado las Fondas y Arrierías detrás de la institución educativa INEM. Estas medidas se toman luego de las polémicas acciones realizadas por agentes de tránsito en el partido Once Caldas vs Alianza, donde se inmovilizaron varios automotores parqueados alrededor del estadio.

El encuentro deportivo que se disputará en el estadio Palogrande comenzará a las 8:20 p.m. y según voceros del Once Caldas y la Policía Nacional, se estima que asistan aproximadamente 25 mil espectadores, al rededor de 600 serán seguidores del Deportes Tolima, a ellos se les habilitarán la puerta 11 y el acceso por la zona sur; el ingreso al estadio se permitirá desde las 6:20 p.m.

La Comisión Local de Fútbol resalta el buen comportamiento de los aficionados, por lo cual los invita a continuar de esa misma forma. Al respecto el secretario técnico de la Comisión Local de Fútbol, Hernando Peláez Alarcón, señaló: “no habrá ninguna restricción relacionada con el partido del viernes y esperamos que como ha sido tradición en los últimos partidos, esta sea una fiesta en paz”.