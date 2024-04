¿Dónde atenderán ahora a los pacientes de la EPS Sanitas? Así funcionará

La medida desarrollada por el Gobierno de intervenir a la EPS Sanitas ha generado alarma entre los usuarios. El tema central es qué ocurrirá con los pacientes y usuarios de esta entidad promotora de salud. A su vez, existe preocupación frente a citas y cirugías que están programadas.

Recordemos que esta intervención, realizada por parte de la Supersalud, fue justificada con el argumento de que se ha evidenciado un comportamiento que no sería favorable para la salud de los colombianos. Por lo tanto, el Estado asumió las riendas de la EPS.

Así lo explicó la Supersalud: Se da por “el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”.

De esta manera, Juan Pablo Rueda, presidente de EPS Sanitas desde 2019, tendría que salir del cargo para dar paso a la Supersalud, ya que quedaría suspendido. Además, esta orden aplicaría también para el revisor fiscal y la junta directiva.

Así las cosas, un interventor independiente tendría que ser nombrado por la Supersalud para asumir las funciones de administración de esta EPS. Aunque la ley establece que la medida debe ser por un periodo de cuatro meses, que pueden ser ampliados, la Supersalud explicó que esta estrategia se aplicaría por un año.

Al mismo tiempo, se mantienen dudas sobre la medida, esto pese a que también se ha explicado que no se trata de una liquidación, por lo que la entidad seguirá operando, pero tendrá una administración distinta y será supervisada de manera permanente. Esto para determinar si su comportamiento mejora. De hecho, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, mencionó en Caracol Radio que “la intervención es para recuperar empresa, no para liquidarla”

Frente a este panorama, Gustavo Morales, actual presidente ejecutivo de Fasecolda y exsuperintendente de Salud, explicó a El Tiempo que medidas como estas se presentan tras un largo proceso de vigilancia, que llevan a la Supersalud a tomar el control por medio de una intervención. No obstante, señaló que estas medidas no suelen terminar de manera favorable. “En la mayoría de los casos las intervenciones terminan en desastre porque, como no hay una junta directiva, ni revisor fiscal, el interventor termina siendo un dictador y eso casi nunca termina bien. Ojalá este no sea el caso de Sanitas”.

A ese pronunciamiento se sumó Jaime Arias, ex ministro de Salud, quien expresó en Caracol Radio que “nunca en la historia ha habido una intervención de la Supersalud exitosa”. Mientras que Gloria Elena Quinceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas, mencionó que “la Supersalud nunca ha salvado una EPS”.

Pero, ¿qué pasará con los usuarios? ¿Dónde atenderán ahora a los pacientes de la EPS Sanitas?

Frente a este aspecto, la Supersalud indicó que los usuarios de la EPS seguirán recibiendo los servicios. “Las funciones de la EPS van a continuar, no tienen que incurrir en ningún trámite administrativo o burocrático. Durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios”.