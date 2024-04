Continúa la zozobra en vereda de Villamaría, Caldas por un puma que ataca y mata animales

Manizales

Los habitantes de la vereda Montaño en el municipio de Villamaría, reiteraron el llamado a las autoridades ambientales para que hagan presencia en la zona debido a que un puma, al parecer, volvió a atacar otros animales, y por lo que nuevamente reina el temor entre la comunidad.

Felipe Galvis, habitante cercano al sector mencionado de esa localidad, expresó que, ya son más de 30 animales que han muerto por estos ataques, y que las intervenciones que se han realizado por parte de ambientalistas, no han funcionado.

Precisamente, nuevamente las autoridades hacen un llamado a los pobladores para que no atenten contra la vida de estos pumas y traten de ahuyentarlos., como lo dijo Óscar Pineda, veterinario de Coporcaldas.

Se espera que, en los próximos días se tenga una reunión con los pobladores y otras autoridades, para que entreguen posibles soluciones a esta problemática que se tiene desde hace varios meses.

Le puede interesar: Capturan a una de las mujeres más buscadas por el delito de extorsión en Caldas

Le puede interesar: En su nuevo horario, 90 personas hicieron uso del vuelo Manizales - Bogotá - Manizales

Recomendaciones de manejo del ganado para evitar la predación por felinos:

Ocupe los potreros alejados de las viviendas con animales adultos,

Los bovinos y equinos jóvenes deben permanecer en los potreros cercanos a las viviendas,

Encierre en la noche los bovinos y equinos jóvenes en corrales o potreros cerca a la casa,

Cuando se detecte el predador cerca al ganado haga ruidos fuertes.

Colóquele al ganado bovino un cencerro o campanilla por cada diez ejemplares de la especie.

Evite, hasta donde sea posible, el uso de potreros con fuertes pendientes, alejados en zonas boscosas y cerca de las quebradas.

No ocupe los potreros que se encuentren abandonados o con rastrojo alto.

Cerque los potreros para impedir el acceso del ganado al bosque.

Refuerce las cercas de alambre de púa, Tenga presente que los felinos no pasan estas cercas si están en buenas condiciones,

Utilice cercas eléctricas con al menos tres hilos energizados.

Recorra por lo menos dos veces por semana los linderos de los potreros, si es posible en compañía de un perro para que su olor se impregne, inclusive el orín de los humanos cumple una función similar.

En caso de encontrar huellas o indicios de presencia de puma en los potreros, caminos o corrales, alerte a sus vecinos y queme papeletas a nivel del suelo durante tres noches o atardeceres consecutivos.

Se recomienda en caso de observar un puma no perseguirlo, no acosarlo y si tiene crías no intentar capturarlas o hacerles daño, en este caso podrían presentarse ataques al sentirse en peligro o en defensa de las crías.