Cómo es la firma de una persona exitosa según la grafología

La firma es una parte importante en la escritura desde la que se puede analizar a una persona. Ese análisis lo hace la grafología, que es el estudio de la escritura que tiene el propósito de describir personalidades y determinar características generales del carácter de una persona.

De acuerdo con Vanessa Van Edwards, una oradora que se especializa en habilidades interpersonales basadas en la ciencia, el análisis de las firmas no es todavía 100% confiable. Señala que hace falta más investigación y estudios sobre su alcance, sin embargo, destaca que hay igualmente señales muy interesantes e intrigantes que pueden salir con este estudio.

Una de las cosas que pueden salir del análisis de la firma, es identificar si alguien cuenta con las características de una persona exitosa, analizando los aspectos de su personalidad en la firma, ¿los tiene?

Características de la firma de una persona exitosa

Hay varios aspectos que tiene en cuenta la grafología para lograr identificar un arquetipo de personalidad, como la legibilidad, el tamaño y la inclinación. A continuación le presentaremos cuáles son los rasgos más comunes en la escritura de una persona exitosa.

1. Firma ascendente

De acuerdo con el blog de Pen shop, uno de los mayores especialistas en bolígrafos y lápices de Europa, las firmas que se encuentran de manera ascendente muestran optimismo, creatividad y ambición. Además, identifican que puede esta forma de escribirla puede ser señal de que la persona le gusta mirar hacia el futuro, lo que es una gran característica de las personas exitosas.

De igual manera, las firmas rectas también son usuales en las personas exitosas, pues pueden ser señal de que se trata de alguien organizado y autosuficiente. No obstante, hay más ejemplos de personas exitosas con la firma ascendente, como Steve Jobs.

2. Tamaño grande

En estudio citado por Science of People, un portal en el que se enseña sobre las habilidades de comunicación a través de la ciencia, se reunieron las firmas de 500 directores financieros para analizarlas. De acuerdo con el doctor Charles Ham, uno de los autores del estudio, se identificó que entre más grande es la firma, más confianza tiene la persona sobre sí misma.

Sin embargo, si la firma era enorme, podría significar que quizá se tiene demasiada confianza, lo que no sería tan bueno. La confianza es clave para el éxito, pues de esta manera sabe luchas por sus objetivos y metas hasta conseguirlos.

3. ¿Legible o ilegible?

La firma legible y clara es una característica común entre las personas exitosas, como es el caso de Bill Gates, quien tiene una firma clara, con mayúsculas, y grande, lo que representa a una persona segura de sí misma y con mucha franqueza.

No obstante, el portal Science of People señala que las firmas ilegibles no son del todo una característica mala, pues también puede ser señal de que es una persona con mente rápida. En este caso, no les interesa quedarse en detalles, prefieren confiarle todo a sus acciones y que sean ellas las que hablen por estos.

4. Firme incompleta

Solo colocar las iniciales o su nombre incompleto en la firma es, según la grafología, una señal de eficiencia, reserva y prudencia sobre ciertas cosas. Así, por ejemplo, la tienen tanto el famoso creador de Facebook, Mark Zuckerberg, y como el cofundador de Apple, Steve Wozniak, dos grandes de la tecnología.

5. Más simpleza

Una particularidad de algunas firmas es el colocarles adornos, tales como subrayados, corazones, guiones, entre otros. De acuerdo con la grafología, el análisis del adorno puede variar según el tipo de símbolo que se añada a la firma.

Por ejemplo, Meg Whitman, la expresidenta de eBay, añade una larga línea al final de la firma, lo que los expertos en grafología leen como una señal de determinación, empuje y perseverancia.

No obstante, desde este estudio se señala que entre menos adornos tiene una firma, más directa puede ser la persona analizada. Este aspecto es clave para las personas exitosas, pues no dan tantas vueltas a sus objetivos y sueños, sino más bien se lo proponen y van por este cada que tienen la oportunidad.