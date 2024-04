María Clara Gracia, una colombiana con ganas de comunicar desde la veracidad y el servicio

Cuenta con una gran trayectoria en aplicación y desarrollo de estrategias comunicativas en empresas públicas, privadas y multinacionales con sede en Colombia.

Su pasión por el periodismo empezó por las ganas de entender y servirle a la sociedad con información veraz, útil que una a sus integrantes, que los guíe y que contribuya a que un país sea grande. Sin embargo, está clara en que esta profesión sigue en peligro desde diferentes frentes: el riesgo de revelar verdades peligrosas que afecten intereses específicos; el riesgo de cubrir guerras a veces sin sentido -o con sentido para quienes las propician-; el riesgo de no ser tomados en serio o como superficiales porque no se cubren noticias de política, economía, orden público; y el peor de todos hoy en día, es el riesgo de convertirse en periodista militante que lleva al deterioro de la opinión pública y por ende al del propio país donde se ejerce.

“La verdad es que para nadie es un secreto que llevo la comunicación en mi ADN. Mi papá era un gran conversador y mi mamá nos habló siempre con muchos refranes. Nos ponían a pensar y nos advertían del cuidado al hablar y de con quién hablar. Lo he hecho desde mi oficio-hobby: la cocina, la pastelería. Yo no sólo hablo de recetas, para eso hay montones en las redes. Yo le agrego el ingrediente emocional de “la magia de las palabras. Soy una comunicadora innata”, contó María Clara.

Finalmente, la periodista menciona su preocupación por los comunicadores actuales, los recién graduados; pues afirma que no siente que los jóvenes salgan bien preparados. “No es sólo tema de las universidades, es de la estructura intelectual que debe tener cada periodista. La mayoría no lee, no investigan; se queda en el día a día. Eso empobrece la profesión y fortalece a quienes les conviene que así sea para manipular”.

Sobre cómo ha afectado la evolución de las tecnologías de la comunicación en el periodismo actual, Gracia comenta que aunque se diga que la radio y la televisión se están acabando, ella lo ve como una gran transformación.

“Pasaron a ser podcasts o plataformas de películas, documentales, etc., hechas a la medida de las audiencias y a eso es que hay que adaptarse”, puntualizó.