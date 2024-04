Juanes terminó su gira por Estados Unidos con 28 conciertos vendidos

Un mes y medio después de comenzar en Portland, OR y continuar por la costa oeste y luego a ciudades de todo el país y Canadá, la gira norteamericana de JUANES, ganador de 29 premios GRAMMY/LATIN GRAMMY, “VIDA COTIDIANA TOUR” finalizó.

Su trayecto de 28 paradas con un concierto completamente sold-out, frente a una audiencia de fans en el Hard Rock Live en Hollywood, FL, quienes le dieron la bienvenida a su casa en el Sur de la Florida.

El poderoso set de rock con guitarras, aclamado por la crítica en todo el país por ofrecer un viaje íntimo a través de los grandes éxitos de la carrera de la super estrella colombiana, combinado con interpretaciones en vivo del histórico 11º álbum de estudio del artista, también proporcionó una sorpresa especial para los fans, ya que Nelly Furtado se unió a Juanes en el escenario para realizar un dueto de éxito mundial “Fotografía” y presentar por primera vez su nuevo tema “Gala y Dali” en vivo.

Mientras “VIDA COTIDIANA TOUR” atravesaba el continente, Rolling stone, destaco a Juanes hablando de su “regreso a Nueva York para un épico concierto sold out en el Radio City Music Hall, agregando elogios al decir:

“El ganador del Grammy 2024 en la categoría Álbum Rock o Alternativo Latino está arrancando su tour por Norteamérica y el público de esta ciudad, que tantos recuerdos le trae, vivió la magia en una de sus mejores presentaciones hasta la fecha...Los unió a todos para soñar de nuevo juntos durante una velada inolvidable llena de música, anécdotas, aplausos, ovaciones y gratitud mutua… Con una larga colección de éxitos interpretados… Juanes dio una clase maestra de guitarra… y cerró la noche con millones de luces de celulares iluminando el recinto, el cual seguramente esperará su regreso en los próximos años” –

Los Angeles Times

“Juanes triunfa en Nueva York... La superestrella colombiana hizo vibrar el Radio City Music Hall con un espectáculo agotado que abarca su aclamada carrera...El esperado espectáculo en Radio City fue muy anticipado después de... el momento histórico en julio... cuando, por primera vez en 30 años, el Summer Stage de Central Park tuvo que detener un concierto en curso debido a ‘multitudes excesivas’... El setlist del concierto tejió una narrativa a través de la discografía de Juanes, tocando temas de amor, reflexión social e introspección personal... La versión acústica de ‘Para Tu Amor’ se destacó cuando el artista bajó del escenario para interpretarlo entre el público, creando una atmósfera íntima y personal... Entre las canciones más coreadas estuvieron ‘Amores Prohibidos’, ‘Nada Valgo Sin Tu Amor’ y también las súper pegajosas ‘La Paga’ y ‘La Camisa Negra’, durante la cual mostró su inconfundible riff de guitarra.”

Billboard, 3/15/24

“Juanes hace vibrar en The Fillmore…Con una atmósfera eléctrica... En el corazón de Filadelfia, Juanes tomó el escenario principal en The Fillmore, cumpliendo con todas las expectativas... encarnó la esencia del rock and roll, manteniéndose fiel a sus raíces mientras abrazaba una diversa gama de géneros musicales a lo largo de su impresionante carrera... que claramente no tiene fin a la vista. El legendario colombiano, acompañado por su banda de cinco miembros y alternando entre líder y guitarrista, lideró una actuación poderosa que entregó éxito tras éxito, sin dejar espacio para la decepción... enviando a la audiencia a un frenesí de emoción.” – Al Dia

La gira norteamericana “Vida Cotidiana Tour” fue una celebración en vivo del álbum de Juanes del 2023, basado en una fusión de las primeras influencias rockeras y folclóricas del artista, junto con el examen introspectivo de un compositor maduro que se adentra en las situaciones cotidianas - las cuales van desde sus perspectivas sobre el amor, el matrimonio y la familia, hasta lo que piensa sobre su país y la sociedad. También ha sido la primera vez que los miembros de la banda de Juanes, con la que ha girado durante muchos años, han estado totalmente inmersos en la grabación del álbum, lo que ha supuesto un nivel adicional de solidaridad musical en las presentaciones en vivo. El resultado de este trabajo colaborativo es un nuevo pináculo creativo en la distinguida carrera de Juanes, lo cual lo lleva a ganar el premio GRAMMY de este año a “Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo”, y el más reciente premio LATIN GRAMMY a “Mejor Álbum Pop/Rock”. NPR, Billboard, Rolling Stone, y muchos más, también declararon que ‘VIDA COTIDIANA’ es ‘Su álbum más intimo y personal y el mejor hasta la fecha ' y se encuentra entre ‘La Mejor Música Latina de 2023′.

Mantente atento la próxima semana a CBS Mornings, que compartirá un segmento con una entrevista de Juanes donde habla sobre el éxito de su carrera y la presentación de la gira norteamericana “Vida Cotidiana Tour”. Además, mira las próximas fechas de la gira internacional de Juanes:

ABRIL 19 | Coca-Cola Music Hall | San Juan, Puerto Rico

ABRIL 20 | Estadio Olímpico | Santo Domingo, Republica Dominicana (Capitalia Festival)

MAYO 16 | La Macarena | Medellín, Colombia

MAYO 17 | Ce Valle Del Pacifico | Cali, Colombia

MAYO 18 | ExpoFuturo | Pereira, Colombia

MAYO 23 | Movistar Arena | Bogotá, Bogota

MAYO 24 | Movistar Arena | Bogotá, Colombia

MAYO 25 | CENFER | Bucaramanga, Colombia

JUNIO 20 | Gran Reserva Festival | Calahorra, Spain

JUNIO 23 | TivoliVredenburg | Utrecht, Netherlands

JUNIO 24 | Verti Music Hall | Berlin, Alemania

JUNIO 26 | Gröna Lund | Stockholm, Suiza

JUNIO 27 | Sentrum Scene | Oslo,Noruega

JULIO 02 | Les Nits de Barcelona | Barcelona, España

JULIO 04 | Caja Mágica Festival | Río Babel Madrid, España

JULIO 05 | Estadio de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria, España