Con Festival de la Neurodiversidad, se conmemoró el día del autismo en la Universidad CES

Hoy en conmemoración del día mundial del autismo, se está llevando a cabo un Festival de la Neurodiversidad en la Universidad CES, esto porque se unen desde diferentes fundaciones e instituciones para conmemorar a su vez, el 21 de marzo, día del síndrome de down.

María Carolina Córdoba Herrera, docente de la Facultad de Medicina del CES, expresó la importancia de estos espacios para la población: “El 2 de abril es la concientización de crear como esa inclusión en nuestro mundo laboral, en nuestro mundo escolar, en nuestra familia y generar como esa conciencia en cada una de las personas que vivimos el día a día con alguna persona con autismo, pero independientemente de celebrar solamente el 2 de abril y es generar conciencia o concientización como lo llamamos”.

El evento se llevó a cabo de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. donde varios emprendimiento pudieron exponer sus productos y servicios, todos relacionados con el espectro autista y el síndrome de down, además de la realización de conferencias y exposiciones alrededor del tema y la inclusión social y laboral.

El espacio permitió que las diferentes personas con estas condiciones demostraran sus capacidades, talentos, gustos y fortalezas para el desarrollo de las actividades y así posibilitar quitar el estigma hacia las personas neurodiversas sobre sus competencias en la vida cotidiana.