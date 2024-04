Encadenados al Ministerio de Defensa, exmilitares exigen pagos y atención médica urgente

Bogotá D.C.

En las últimas horas, un grupo de 30 personas, entre ellas personal militar retirado, esposas, viudas, hermanos e incluso madres, llevaron a cabo una huelga pacífica encadenándose a las instalaciones del Ministerio de Defensa en Bogotá, por una serie de reclamos que afectan a los veteranos y a sus familias.

En entrevista exclusiva con Caracol Radio, algunos de los manifestantes expresaron sus preocupaciones.

“Estamos reclamando unas sentencias con ejecución de pago, ya la plata está, pero también tenemos temas de salud a nivel nacional donde no hay medicamentos, no hay atención prioritaria, no hay atención de especialistas. Nos están dejando morir y nos están matando, el estado mismo. No hay un plan de choque serio que realmente indemnice y repare a estas víctimas del conflicto”, explicó Daniel Fernando Escobar.

Además del tema de las sentencias judiciales, los manifestantes aseguran que el beneficio de los intereses del pago de las sentencias judiciales está siendo dirigido a otros grupos de personas.

“Cómo así que prefieren gastar más plata en los meandros que hacen daño al país y no a los soldados que damos la vida por nuestros territorios. Si hay plata para los malhechores como no para uno que se la ganó bien ganada”, afirmó Juan Esteban Henao, uno de los afectados.

A través de esta manifestación, los veteranos, quienes afirman haber sufrido vulneraciones de sus derechos mientras estaban en servicio activo, solicitan al presidente Gustavo Petro su intervención urgente y exigen una mesa de trabajo con el Ministro de Defensa para abordar esta situación que afecta a quienes han servido a la nación.

Es importante destacar que, aunque en el Plan de Desarrollo del año 2022 quedó estipulado el pago de sentencias judiciales, tras un año y medio de espera, aún no se ha logrado expedir el decreto reglamentario para que estos se puedan efectuar.