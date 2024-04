Constructora de Aquarela anuncia acciones legales por toma de posesión de sus oficinas

Cartagena

Sobre la toma de posesión de las oficinas de Promotora Calle 47 SAS ubicadas en Medellín por parte de la Oficina de Control Urbano de Cartagena, la constructora del edificio Aquarela aseguró que esta decisión no fue notificada en los términos que expresamente señala la ley.

De acuerdo con los constructores, en ese contexto la diligencia de posesión practicada se aparta del debido proceso y anunciaron que esa actuación se hará valer ante las autoridades competentes.

“Es de anotar que, pese a que la Dirección de Control Urbano de Cartagena, tenía la pretensión de tomar posesión de las oficinas donde opera el domicilio de Promotora Calle 47 SAS en Medellín, finalmente solo hizo aprehensión material de una serie de documentos contables y financieros”, aseguran.

Ante la toma de posesión, la firma constructora interpondrá los recursos legales a que haya lugar para la defensa del derecho al debido proceso de la sociedad.

Revisada la resolución de toma de posesión, la Promotora Calle 47 SAS afirmó que se deduce claramente que dicha actuación no era procedente, dado que no ha habido incumplimientos por parte de la Sociedad pues no existe contablemente ningún sustento para aseverar que se haya incumplido obligación alguna.

“La Sociedad Promotora Calle 47 SAS lleva su contabilidad al día, y no ha incumplido ningún mandato legal o condición estatutaria a la que alude la causal invocada por la autoridad. En este sentido, la firma constructora ha acatado todos los requerimientos de las autoridades”, expresa el comunicado.

Así mismo, la firma constructora expresó que conforme a sus estados financieros del año 2023, debidamente elaborados, no sufre quebranto alguno de su patrimonio que ponga en peligro la oportuna atención de sus obligaciones.