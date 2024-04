Senadores denuncian demoras en permisos ambientales para obras en vía La Soberanía

Cúcuta

Hay críticas por parte de los congresistas de Norte de Santander a las presuntas trabas desde los ministerios a la intervención de los corredores viales del departamento.

Desde el senado le exigen al Gobierno Nacional dar celeridad a la gestión de permisos ambientales que tendrían frenadas las obras en la vía La Soberanía.

“Desafortunadamente es la visión errada del tema ambiental que la ministra Susana tiene de los proyectos de inversión, a veces son las cosas que uno no comparte de este gobierno, precisamente cómo una ministra es capaz de retrasar un proyecto de estos, de esa importancia para la región, tenemos más de un año esperando a que la ministra firme los permisos ambientales que necesitamos para poder adelantar las obras” dijo a Caracol Radio Jairo Castellanos, senador.

Aseguran que a pesar de las insistencias en el Ministerio de Medio Ambiente, no se ha logrado avanzar por lo que sería una falta de conocimiento de la necesidad de este corredor vial.

“Creo que ya está bueno, que esta ministra no puede seguir haciéndole daño a la región por pleno desconocimiento, la primera vez que me reuní con ella creía que era una mina, pero hay que hacerle claridad que no es ninguna mina es una vía” puntualizó Castellanos.

Esperan con estas obras por fin solucionar uno de los principales problemas a las comunidades campesinas de la región.