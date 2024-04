Jersson González calienta el duelo ante Atlético Nacional: “Hay que arrancarles la cabeza”

Independiente Santa Fe volvió a la victoria en la liga colombiana. Este domingo 31 de marzo, el cuadro capitalino goleó 3-0 a Patriotas en el Estadio El Campín y con 27 puntos quedó ad-portas de la clasificación a los cuadrangulares. Necesita de una victoria en alguna de sus últimas cuatro salidas para sellar el tiquete a las finales.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Jersson González, la gran figura del partido por su doblete, se mostró feliz por haber vencido al conjunto boyacense y apuntó que el grupo comandado por Pablo Peirano viene recuperando la confianza, luego del tropezón durante el clásico bogotano ante Millonarios.

“Uno siempre quiere más, dejarlo todo viendo este estadio y la hinchada. A pesar de que uno se sienta cansado, el grupo siempre intenta ir para adelante los 90 minutos, la intensidad que ponemos y la personalidad de cada uno de nosotros. Es importante tener jugadores que te exijan y apoyen”, sentenció el canterano.

González, de 22 años, aprovechó además para hablar sobre los cruciales partidos que se le avecinan al equipo: la segunda ronda de Copa Colombia frente al Internacional de Palmira y el partidazo ante Atlético Nacional en El Campín.

Victoria sobre Patriotras en casa

Trabajo en conjunto

“Veníamos teniendo la pelota los 40 minutos, insistiendo. Una que otra Patriotas intentó con juego directo, pero nosotros seguíamos con la intensidad y llegaron los dos goles justos porque fuimos buscando el resultado y las estadísticas lo corroboran. Fue un trabajo completo en el primero y segundo tiempo y se vio en el resultado”.

Respaldo del grupo a Daniel Moreno

“Se murmura mucho, pero el grupo se cierra a eso. Lo que es con algún jugador o Santa Fe, siempre el grupo lo apoya. Esto es fútbol, por momentos no me ha ido bien y a otros compañeros tampoco. En los entrenamientos Dani (Moreno) siempre da lo mejor, como que siempre quiere más. No le tenemos que mostrar nada a nadie. Es proceso y trabajo, él me aconseja y yo también. Hoy lo hizo bien, desgastó al rival, intentó ir al arco y son cosas que el fútbol le va a retribuir y uno siempre va a querer que el compañero se sienta bien”.

Enfocados en lo que viene

El grupo se está llenando de confianza

“Principalmente es el grupo, se estudia y se agradece el grupo que hay. Esto demuestra la confianza que tenemos dentro del campo. Vengo de una lesión donde por momento no me encontraba mucho. Pero en los entrenos lo ratifico y agradecido con mi familia porque siempre está. Que se venga lo que se venga estamos con Santa Fe adelante y peleando muchas cosas”.

Partido frente a Atlético Nacional

“Primero viene Copa, ya se estudiará lo que es Internacional y luego se mirará lo que es la Liga. Un Nacional que viene trabajando y haciendo las cosas bien, vendrán a llevarse los puntos, pero estamos en casa, será un lindo partido, un clásico. Donde hay que arrancarles la cabeza para que no sigan inflándose. Es fútbol y vamos a darlo todo”.