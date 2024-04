Flamengo: Historia, ídolos, títulos, hinchada y más del rival de Millonarios

Flamengo vuelve a jugar en Colombia, luego de seis años de ausencia por las canchas de los estadios nacionales. Millonarios tendrá la dura tarea de enfrentar a uno de los equipos más grandes en historia, nombre, títulos, hinchada, etc., del país del jogo bonito.

Su nombre está inscrito en lo más alto del balompié brasileño y sudamericano junto a rivales como Santos, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, entre otros, concentrando una poderosa historia que viene escribiendo desde que nació en Río de Janeiro, una de las ciudades más importantes, si no la de mayor relevancia.

El fútbol no fue la primera opción

Flamengo nació el 17 de noviembre de 1895, aunque sus fundadores determinaron que la celebración de aniversario se hiciesen los días 15 por ser día festivo en Brasil. Curiosamente, no comenzó como un equipo de fútbol, sino como un club de remo, ya que los mismos creadores departían en el Café Lamas, ubicado en el barrio de Flamengo, lugar al que acudían con frecuencia los marinos holandeses.

Es por eso que su primer nombre fue Clube de Regatas do Flamengo, haciendo alusión a las competencias deportivas de velocidad entre embarcaciones, conocidas como regatas. Otra particularidad del mítico club es su uniforme, pues no siempre ha sido rojo y negro. Sus primeros colores fueron dorado y azul, los cuales fueron desistidos, ya que no ganaron ninguna carrera, y se consideró que traía mala suerte. Así que posteriormente, los miembros se decantaron por vestir los colores rojo y negro en líneas, que hasta hoy en día se mantienen. El color blanco se incluyó, formando un diseño conocido como cobra coral, por el parecido al tipo de piel de la serpiente.

Popular ‘torcedora’

El equipo brasileño es conocido como uno de los equipos con la hinchada más numerosa de Brasil, y del mundo. De acuerdo con Datafolha, Flamengo cuenta con el 20% de la hinchada en Brasil, mientras que Corinthians es el segundo con 14%. A su vez, el IBOPE (Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística) realizó un estudio para determinar qué equipo tiene la mayor cantidad de torcedores (hinchas) en Brasil, América y el mundo. Dicha investigación arrojó que Flamengo tiene alrededor de 40 millones de hinchas en todo el planeta.

Su gran popularidad trasciende a los terrenos sociales. Al iniciar como un club ligado originalmente al remo, aceptó a personas de tez negra, indios y pobres, mientras que Fluminense se caracterizó por ser elitista. Ese es uno de los puntos clave en la comprensión de esta eterna rivalidad que desencadenó el Fla-Flu.

Historia ganadora

Desde que comenzaron a disputar fútbol, Flamengo ha conseguido más de 90 títulos a nivel regional, nacional e internacional. Los títulos que más se destacan son: 7 campeonatos de liga (1980,1981,1982,1992,2009,2019 y 2020), 4 Copas de Brasil (1990, 2006, 2013 y 2022), 3 Copas Libertadores (1981, 2019 y 2022), 2 Supercopas de Brasil (2020 y 2021), 1 Copa Mercosur (1999), 1 Recopa Sudamericana (2020) y 1 Copa Intercontinental (1981).

Ídolos y referentes

Múltiples jugadores han pasado por el plantel brasileño, siendo evidentemente los deportistas del país verde amarelo, los que más han pasado por las filas del Fla. Muchos han estado, pero pocos se han convertido en íconos de este club por su entrega, su habilidad, y su sentido de pertenencia con el club. Estos son algunos de los jugadores más importantes que vistieron la camiseta de Flamengo: