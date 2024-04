Cuál es más saludable, ¿la manzana roja o la verde? Expertos responden

Sin duda alguna, la manzana es una de las frutas más completas y saludables que se conocen por su contenido en hidratos de carbono, fibra, vitaminas y potasio, siendo muy recomendable para todas las edades. Cabe recordar que, las manzanas verdes tienen una piel gruesa y sabor un tanto agrio, lo que las hace más crujientes. Ahora bien, por el lado de las manzanas rojas son dulces y jugosas con piel fina.

Beneficios nutricionales

Ahora bien, es importante saber que las manzanas son ricas en vitaminas y minerales, sumado a los antioxidantes, pectina, quercetina y flavonoides. De igual manera, pueden proteger a las células del daño oxidativo y reducir el riesgo de enfermedades crónicas del corazón y el hígado. Por esta razón, su bajo contenido de fibra y calorías también la convierten en una fruta excelente para bajar de peso.

La diferencia en su contenido nutricional

De igual manera, también es importante saber que existen diferencias mínimas en el contenido nutricional entre ambos tipos de manzanas. En el caso de la manzana verde es fuerte en vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E y vitamina K en comparación con la roja. Además, contiene más hierro, potasio y proteínas que la manzana roja.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos menciona que las manzanas rojas tienden a tener un contenido ligeramente más alto de vitamina C en comparación con las verdes, lo que las convierte en una opción beneficiosa para fortalecer el sistema inmunológico.

Ahora bien, las manzanas verdes contienen más fibra, que puede ayudar en la digestión y contribuir a la sensación de saciedad, esto según la Asociación Americana de Nutrición. En el caso del azúcar, las manzanas rojas pueden ser un poco más dulces debido a mayor contenido de azúcar, aunque ambas variedades lo contienen.

Otros beneficios

De acuerdo con los científicos, estos son otros de los beneficios de las manzanas:

Ayudan a mejorar la función pulmonar

Protege contra las enfermedades cardiovasculares

Ayudan a tratar el asma

Contribuyen a la salud de los huesos

Son una ayuda para la pérdida de peso

Su cerebro (aliviando los síntomas de la enfermedad de Alzheimer y la pérdida de memoria relacionada con la edad)

y la pérdida de memoria relacionada con la edad) Buen aporte para el sistema inmunológico

¿Quiénes deben comer manzanas con frecuencia?

Es recomendable que todas las personas coman manzanas con regularidad. Se puede consumir durante toda la vida, desde que se introduce en la dieta de los bebés a los 4 o 6 meses de edad con la alimentación complementaria, hasta su vejez.

¿Para quién no es buena la manzana?

Para todas aquellas personas con problemas gastrointestinales y úlceras no siempre es bueno comer manzanas, aunque solo les pueden resultar perjudiciales aquellas muy ácidas y solo si se toman en ayunas. Y es que, como cualquier alimento ácido, puede causar irritación en las membranas de las mucosas. No obstante, tomarlas en ayunas de vez en cuando no empeorará la salud, pero se debe evitar hacerlo a diario.

Esta es la única excepción por la que la manzana podría no ser beneficiosa. Para todas las demás personas y todos los tipos de manzanas tienen maravillosas propiedades y beneficios a cualquier hora del día.