Ventas por más de $30 millones en la Feria Cultural ‘La Magia es Bolívar’

La inigualable ciudad de Mompox fue el epicentro de la cultura y la tradición bolivarense durante tres días consecutivos, del 27 al 29 de marzo, en la celebración de la primera edición de la feria cultural “La Magia es Bolívar: Sabor y Tradición”.

Este evento, organizado por la Gobernación de Bolívar, el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur) y la Alcaldía de Mompox, forma parte de la estrategia conocida como Marca Bolívar, liderada por el gobernador, Yamil Arana Padauí, para revitalizar el arraigo y el sentido de pertenencia hacia el departamento, al tiempo que promueve al mundo la autenticidad y el encanto de Bolívar.

Con una participación sin precedentes, ‘La Magia es Bolívar’ destacó la riqueza cultural que distingue al departamento. Más de 20 muestras artesanales y gastronómicas provenientes de diversos municipios, desde el norte hasta el sur de Bolívar, cautivaron a visitantes y locales por igual. Desde exquisitas delicias culinarias hasta obras maestras del arte tradicional, la feria ofreció un festín para los sentidos.

El éxito de la feria se vio reflejado en las ventas, que generaron ganancias superiores a los $30 millones de pesos. Un logro que no solo impulsa a los talentosos artesanos y productores locales, sino que también fortalece el turismo y la economía de la región, haciendo posible un turismo sostenible.

“Esta feria ha sido muy importante para mí, ya que se me triplicaron las ventas. Lo que yo me hacía en un mes, me lo he hecho durante estos tres días y esto es muy importante para el sustento de mi familia y de otras tres familias que hacen parte de este emprendimiento de artesanías en Piedra Anfibia de Cicuco”, aseguró Jaider Jiménez, artesano de Cicuco.

Los artesanos participantes de la feria expresaron su agradecimiento al gobierno departamental y el deseo de seguir participando de estos espacios.

“Gracias a la Gobernación de Bolívar e Icultur por brindarnos estos encuentros. Queremos que se sigan promocionando estos eventos, que son una estrategia importante para nosotros mostrar nuestra cultura y saberes ancestrales. En Mompox llegaron muchos visitantes nacionales y extranjeros y pudimos vender nuestros productos”, señaló Damaris Buelvas, tejedora de San Jacinto.

La Magia de Bolívar cautivó a miles de asistentes de diferentes partes del país y el mundo, quienes manifestaron su entusiasmo en su visita a la feria realizada en la Casa de la Cultura de Mompox.

“Vinimos a visitar el municipio de Mompox y nos encontramos con esta feria, nos parece muy importante porque los visitantes se dan cuenta de todos los productos y la riqueza que tiene Bolívar”, aseguró de forma gratificante Rodrigo Corrales, visitante de Caldas.

Fara Alíes Fuentes, gerente de Marca Bolívar, enfatizó que desde el gobierno del Bolívar Mejor se continuará impulsando el crecimiento sostenible, la inversión y el turismo, que mejore la calidad de vida de los habitantes y proyecte a Bolívar como un destino vibrante y atractivo a nivel nacional e internacional.

“Es una gran oportunidad para dar a conocer a los artesanos, para que comercialicen sus productos. Esta es una de las muchas ferias que queremos llevar a lo largo del territorio para que sea siempre una oportunidad para visibilizar el talento local y todo el potencial de Bolívar”, explicó Fara Alíes, Gerente de Marca Bolívar.