¿Qué tan saludable es la manteca de cerdo? Esto aclaran los médicos

El debate de si la manteca de cerdo es saludable o es mejor que otros aceites, se abre al interrogante de que se debe hacer con ella y de como se debe emplear en la vida diaria.

La manteca se ha utilizado durante siglos para cocinar y freír alimentos, se ubicó cómodamente en las cazuelas para comenzar a freír en unas cocinas en las que antes solo se cocía al vapor, por ello es importante conocer los aspectos nutricionales, su historia y sus implicaciones para la salud cardiovascular.

La verdad sobre consumir la manteca de cerdo

Esta grasa ha sido relegada en gran medida debido a las preocupaciones sobre su contenido en grasas saturadas. Al analizar el valor nutricional, se hace evidente su alto contenido calórico.

Según, La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió su veredicto sobre las grasas recomendables para una dieta saludable. En su análisis, la OMS señala que las grasas no saturadas, presentes en alimentos como el pescado, el aguacate y los aceites de oliva, girasol, soya y canola, son preferibles a las grasas saturadas encontradas en la manteca de cerdo y otros productos de origen animal.

Es una de las grasas saturadas más saludables

Eat this, not that, afirma que la manteca de cerdo es una de las grasas saturadas más saludables que existe: “es un ingrediente no procesado, lo más natural posible, y no contiene grasas trans. Aunque debe consumirse con moderación, la manteca de cerdo tiene menos grasas saturadas que la mantequilla y el aceite de coco”.

Siguiendo con lo anterior, a diferencia de la mantequilla y la margarina (que tienen alrededor de 80% de grasa y el resto es agua), la manteca es 100% grasa, “es muy calórica y no contiene ni hidratos de carbono ni proteínas. También contiene muy pocas vitaminas y minerales”.

¿Qué tipo de grasas es saludable consumir?

Grasas saturadas, que se encuentran en alimentos como carne grasa, mantequilla, aceite de palma y de coco, nata, queso, mantequilla clarificada y manteca de cerdo.

Grasas trans de rumiantes, que se encuentran en la carne y los productos lácteos de animales como vacas, ovejas, cabras y camellos.

Grasas trans, especialmente las producidas industrialmente, presentes en productos como pizzas congeladas, tartas, galletas, pasteles, obleas, aceites de cocina, entre otras.

¿Qué dicen los expertos?

Según, Mariana Isabel Valdés Moreno, jefa de la carrera de Nutriología en la FES Zaragoza, afirma que las mantecas y mantequillas tienen un origen totalmente diferente a aceite y margarina porque vienen de los animales, lo cual hace que tenga grasas saturadas, cuyo consumo en exceso se asocia a efectos adversos en la salud, en especial para el corazón.

Cocinar con manteca todos los días, no es recomendable para el cuerpo, según Medical News Today, pues “las grasas saturadas pueden aumentar los riesgos para la salud si una persona consume demasiadas durante un periodo prolongado”.