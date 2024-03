Yuberjen Martínez y su denuncia a MinDeporte: Me suspendieron el apoyo económico sin razón

Yuberjen Martínez, boxeador colombiano. (Photo by Patrick Smith/Getty Images)

Yuberjen Martínez se encuentra buscando su cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024, siendo estas las terceras justas que disputaría en su carrera deportiva. Si bien se le escapó por muy poco la clasificación en el pasado Campeonato Mundial de Italia, tendrá una última oportunidad en el certamen clasificatoria a disputarse en Tailandia.

Mientras esto ocurre, el boxeador antioqueño habló en El VBAR Caracol sobre los problemas que recientemente ha tenido con el Ministerio del Deporte. Yuberjen, de 32 años, denunció que durante ocho meses dejó de percibir el apoyo económico que se les da a los deportistas por la mala fe de terceros y sin razón aparente.

Apoyo económico suspendido por ocho meses

“Tuve varios problemas con la parte técnica y con el Ministerio del Deporte, porque me suspendieron el apoyo económico durante ocho meses, sin tener culpa. Fue porque sí”, comenzó diciendo el deportista que obtuvo la presea de plata en las justas de Río 2016.

Y explicó la posible razón: “Ahora tenemos el derecho de ser profesionales y a la vez pelear amateur. El profe Rafael Iznaga se llenó de envidia y rabia. Mandó una carta al Ministerio diciendo que yo no pertenecía al boxeo amateur, aun sabiendo que yo había hablado con él y le decía que estaba listo para representar a Colombia. En ningún momento me negué a una competencia del ciclo olímpico. Tuvimos nuestras diferencias y decidieron sacarme del programa, a pesar de ser el que más logros le ha dado a Colombia en resultados. Si eso me lo hacen a mí, imagínese a los que recién están empezando”.

Tras esto, el boxeador reveló que lleva tres peleas como profesional, pero tuvo que hacer una para justamente para enfocarse en obtener el cupo olímpico. Así pues, explicó que entre la rama mencionada y la amateur hay varias diferencias. “En el boxeo profesional se tienen mucho más asaltos y en el boxeo amateur solo son tres para definir el combate. Cambia lo que es el vendaje, los guantes, vas a pelear sin cabezote ni camisa. Esas son las principales diferencias”, explicó.

Se busca recuperar el dinero perdido

Retomando la denuncia, Martínez recordó que “cuando empecé mi carrera profesional, la ministra (María Isabel) Urrutia me dijo que me daría todo su apoyo” y sorpresivamente se enteró en octubre del 2022 le habían retirado el beneficio económico. Ahora bien, aclaró que actualmente sí percibe dicha suma monetaria, pero la de aquellos ocho meses de suspensión se perdió.

“Estoy recibiendo hoy en día, pero fueron 8 meses que perdí. De momento, esa platica está perdida. He tratado de hablar con el presidente del Comité Olímpico a ver qué se puede recuperar, pero me han dicho que ha sido muy difícil. Estamos viendo si con el programa de Embajadores podemos hacerlo. Prácticamente estoy trabajando como embajador a ver si recupero algo de ese dinero”, sentenció.

Justamente sobre el programa ‘Embajador Colombia’ concluyó: “Dura dos meses y me ha gustado mucho. Somos varios los deportistas olímpicos que estamos ahí. Ha sido lindo porque trata de que inspiremos a muchos jóvenes y adolescentes que están empezando en el ámbito del deporte. Darles charlas sobre cómo fueron nuestros inicios, contarles lo duro que es el deporte, hablarles de la importancia de la psicología y la disciplina, cómo lograr ser deportistas de altos logros. Ojalá ese programa continúe porque inspiramos a muchos de ellos y esa es mi razón de ser”.