Al 100% están trabajando las térmicas en el Caribe ante los bajos niveles de embalses

Colombia, de acuerdo con las térmicas, está atravesando por la etapa más dura del Fenómeno de El Niño desde el mes de septiembre del 2023 cuando se alertó de la fuerte sequía.

Ante el actual panorama, se espera que en las próximas dos semanas, si no llueve y si no hay un uso eficiente del consumo, se pueda establezca con mayor certeza si habrá o no racionamiento en Colombia.

Luis Miguel Fernández, presidente de TEBSA, una de las térmicas con mayor capacidad de generación del país dijo que cuentan con todos los recursos de gas, carbón y combustible líquido para garantizar la generación de energía.

“Hay que estar muy atentos a que el apoyo institucional se de para poder seguir contando con acceso a estos recursos y también para que el mercado cuente con la liquidez que se requiere para seguir adquiriendo estos recursos y entregando la energía que el país necesita en estos momento”, explicó Fernández.

Mientras tanto, el gremio de la ingeniería del país representados en ACIEM, considera que la drástica reducción de los embalses podría afectar las tarifas en todo el país, principalmente en la región Caribe.

