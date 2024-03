Católicos inician las visitas al monumento del Cristo Rey durante la Semana Santa

Cúcuta

Uno de los escenarios con mayor afluencia de visitantes es el monumento del Cristo Rey que durante la temporada de Semana Santa puede recibir diariamente a cerca de mil personas.

Una infraestructura histórica al cual se tiene acceso a través del barrio La Cabrera, el cual cuenta con dos rutas de acceso peatonal y vehicular. Su entrada principal tiene 85 escalinatas de colores que permiten a los visitantes acceder a este complejo turístico de 4.474 metros cuadrados en lo que en algún momento se conoció como el barrio El Caimán.

María Prieto, es una cucuteña que frecuentemente visita el lugar para disfrutar de su vista de 360 grados de la ciudad y dijo a Caracol Radio que este es uno de los recomendados para esta temporada de Semana Mayor.

Destacó que “este lugar está hermoso porque lo recuperaron, yo soy cucuteña y desde hace mucho tiempo vengo visitando este lugar, especialmente en Semana Santa por tema de fe y vocación, hoy en particular estoy con una sobrina que vino a visitarme y quería mostrarle como ha quedado de lindo el Cristo Rey”.

Explicó además que “hay un mural muy bonito arriba, donde se toman fotos, esto me parece extraordinario porque se aprovechó el colorido y el arte de muchos de nuestros artistas nortesantandereanos, tomarse un café y venir en la noche es un programa muy agradable”.

Recalcó que la temporada de Semana Santa es una fecha especial para estar en comunión con Dios, “a mí me gusta estar tranquila, reunida con mi familia, no es una semana de vacaciones, es una semana de oración, de recogimiento y me gusta asistir a las actividades en las iglesias y hacer las visitas a los altares, hacer esa procesión personal de ir visitando cada lugar”.

Hizo un poco de historia al señalar que “nosotros siempre asistíamos el domingo de ramos, siempre era una tradición asistir y participar con la bendición de los ramos, y el día de resurrección también me parece encantador ir a la iglesia y hacer todo ese reconocimiento de la resurrección de nuestro señor Jesucristo”.

Para finalizar recomendó que es necesario que los turistas “vengan a pie, porque siempre dejar el carro no se puede, no hay tanto espacio para parquear y para poder disfrutar al máximo de la vista y del lugar de recogimiento”.