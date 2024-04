Ricardo ‘Gato’ Pérez: “Espero hacerlo igual o mejor que Pitirri Salazar”

Millonarios ya tiene nuevo director deportivo. El equipo bogotano anunció la llegada a este cargo del exfutbolista y dirigente, Ricardo ‘Gato’ Pérez, quien asume en reemplazo del fallecido Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, hombre clave en los últimos grandes triunfos del club como la Copa Colombia conseguida en 2022, la Liga en el Apertura 2023, y la Superliga 2024, además de importantes fichajes.

En diálogo con las tardes deportivas de Caracol Deportes, Gato Pérez, quien ha estado en otros cargos dirigenciales en otros equipos, inició reconociendo la labor hecha por Pitirri. “Es un proyecto ganador, que ha dado frutos últimamente y de antemano, las condolencias al club por la muerte de Pitirri a su familia… Espero hacerlo igual o mejor que lo hizo Pitirri en los equipos que trabajó y jugó”.

Llega a un Millonarios diferente: “Cuando jugué tuve momentos duros, pero no significa que no lo haya hecho con amor y cariño. Esos momentos difíciles a nivel económico quedaron atrás, ahora se están viviendo otros momentos en esa área y en la parte deportiva han llegado triunfos. Me ponen en una situación buena, encuentro otro club, que espero conocerlo un poco más por dentro, porque no conozco el interior, espero hacerlo pronto porque creo que el cariño es mutuo de la gente, de los profes, de las directivas. Espero hacer ese reencuentro rápido y poder encajar en el ritmo ar que las decisiones que se tomen sean las más acertadas. La idea es trabajar, con responsabilidad que tengo que asumir”.

¿Soñó con este cargo en Millonarios?: Si era consciente que tenía que prepararme bien, para que cuando llegara, estar lo suficiente preparado para hacerlo bien y me he moldeado en los últimos 17 años para poder afrontar un reto. Todo ocurre por algo y después de tantos años de haber salido, hoy tengo la linda oportunidad de estar nuevamente y no tengo que decirlo, pero haré todo lo que esté a mi alcance para hacer las cosas bien”.

Objetivos: Trabajar para mejorar. No hay que decir que hay cosas malas, pero hay cosas en qué crecer, construir y rectificar. El interior hay que estar en el día a día para poder conocerlo cada día más.

Gestión en Dimayor

Pérez, quien supo vestir los colores de Millonarios y América como futbolista, entre otros clubes, se venía desempeñando desde 2022 como gerente deportivo de la Dimayor, cargo en el que tuvo que, entre otras funciones, organizar el calendario de competencias. Respecto a cómo gestionó en principio el del primer semestre del 2024, aseguró que pudieron reacomodarlo para que no hubiera tanta saturación como la hubo al inicio.

“En el principio se arrancó jugando seguido, jugábamos casi que todos los días, si uno no estaba atento, podías pensar que estábamos la misma jornada. Con el presidente Fernando (Jaramillo) hicimos un alto y corregimos a tiempo, lastimosamente hubo molestias de algunos presidentes, pero esas correcciones, han llevado a que este torneo, desde la fecha 111, sea más tranquilo con los espacios para los que están en torneo internacional y Copa BetPay”.

Arbitraje en Colombia: “Es un tema álgido para todos, desde la posición que estemos. Los equipos quieren que los árbitros no se equivoquen, todo queremos aportar para que sea mejor. Uno sabe que los árbitros salen a dar lo mejor de sí, cuando se cometen errores se ven perjudicado uno u otro. Debemos seguir trabajando, capacitando a los árbitros para que sea mejor. Decir que no van a cometer errores es mentira. Hay que tratar de apoyarnos en la tecnología, las capacitaciones. Nadie quiere hacer las cosas por maldad y no es justo darle toda la culpa a uno u otro. Debemos mejorar y corregir, sin duda”.