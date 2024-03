Así se veía realmente Jesús de Nazaret según la IA ¿Se parece a las imágenes tradicionales

Siempre durante siglos se ha representado a Jesús de Nazaret con rasgos europeos, es importante recordar que el Mesías del cristianismo nació en Oriente Medio.

Y Aunque durante el Renacimiento se realizaron retratos que mostraban a un Jesús más humanizado en estilo naturalista, sus representaciones siempre quedaron alejadas del aspecto y origen judío del Mesías.

¿Qué información tenemos sobre cómo lucía realmente Jesucristo?

El avance de la inteligencia artificial y la capacidad de generar imágenes instantáneamente nos brindan la oportunidad de explorar diferentes características para intentar visualizar cómo pudo haber sido el aspecto físico de Jesús.

La Biblia ni siquiera menciona características físicas de cómo pudo ser Jesús. Pero por su lugar de nacimiento, Jesús de Nazaret debía tener el aspecto de un judío de Galilea del siglo I, pues según la historiadora Joan E. Taylor, quién es especialista en la Bliblia y autora del libro What Did Jesus Look Like? (¿Qué aspecto tenía Jesús?) y sostiene que:

“Los judíos de la época eran biológicamente similares a los judíos iraquíes de hoy en día, así que creo que tenía cabello marrón oscuro a negro, ojos castaños, piel morena, un hombre típico de Oriente Medio”.

¿Cómo representa a Jesús la inteligencia artificial?

El experimento lo hizo el fotógrafo Bas Uterwijk, quién reside en Ámsterdam, Países Bajos, y es experto en generación de imágenes por computadora. Pero, sobre todo, es especialista en hacer retratos en los que recrea los rostros de personajes históricos como si se tratase de una fotografía.

En este sentido, el objetivo de Uterwijk era contrastar varias representaciones culturales de Jesucristo para crear una especie de híbrido que fuera coherente con el contexto en el que habría vivido este personaje, según el relato bíblico, pero también el histórico y el científico.

Primero, el artista y fotógrafo usó referencias netamente culturales. Una de estas fue el ‘Salvator Mundi’, una pintura de Cristo datada en torno al siglo XVI y supuestamente de la autoría de Leonardo da Vinci, entre otros, dando como resultado la imagen en la que se ve a Jesús con un pelo más apropiado para la época en la que habría vivido, es decir, más largo de lo que la industria realmente lo representa.

Pero, cuando por voluntad propia le pedimos a la inteligencia artificial una representación realista de Jesús de Nazaret, obtenemos la imagen tradicional de un joven con rasgos europeos, tez clara, cabello largo y barba.

Sin embargo, si queremos construir nuestra propia imagen basándonos en datos limitados, la IA produce una representación de Jesucristo similar a la elaborada por los científicos, pero con un estilo más contemporáneo y un nivel de realismo sorprendente. Esta versión presenta una tez más oscura, ojos marrones y cabello más corto.