Polémica en Concejo de Bogotá: Ángelo Schiavenato es señalado de presunta falta laboral

Bogotá D.C.

El concejal de Bogotá, Ángelo Schiavenato, se encuentra en el ojo del huracán tras las declaraciones de Nicolas Jurado hechas a través de su cuenta de Tik Tok, en donde afirma que el ahora concejal dejó de hablarle cuando le cobró el último sueldo.

Según Jurado, una vez Schiavenato fue elegido, este le ofreció duplicarle el sueldo sin firmar un contrato formal, pero luego desapareció sin explicación.

“Para mí, fue muy duro, como yo les digo, yo me mudé a Bogotá solamente porque habían ofrecido un trabajo, un puesto, un salario y cuando llegué acá a Bogotá otra vez, mi jefe se desapareció completamente. No me dijo nada en ningún momento fui despedido como tal, ni siquiera como que alguien me dijo hola, ya no vas a trabajar más con Ángelo porque yo digo okey”.

Ante las acusaciones, el concejal Schiavenato respondió que no existía un contrato de trabajo, sino una prestación de servicios, y que simplemente se le pasó contestarle a Jurado debido a sus responsabilidades laborales y académicas.

“No había contrato de trabajo, era prestación de servicios y ya, aquí no había elemento de subordinación. Pero bueno, yo ofrezco sus excusas, no le contesté, se me pasó por completo, porque es que yo trabajo y estudio medicina, o sea, no me la paso durmiendo”, aseguró.

Esta no es la primera controversia en la que se ve envuelto el concejal, pues anteriormente, Schiavenato había generado una polémica por lograr una curul en el concejo en un tiempo récord de campaña, por atropellar a dos ladrones con su vehículo y en el más reciente caso, por circular en moto dentro de las instalaciones del Concejo de Bogotá.

La situación ha generado debate en redes sociales y ha puesto en entredicho la gestión del concejal Schiavenato y su equipo de trabajo.