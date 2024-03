La banda de rock ‘Air Supply’ llegará a Bogotá a celebrar su trayectoria musical

Bogotá D.C

La icónica banda de soft-rock y pop australiana Air Supply estará en Bogotá el próximo 2 de abril en el Movistar Arena para celebrar los 50 años de trayectoria musical en el marco de su gira ‘The lost in love experience’.

La agrupación integrada por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock, ha logrado vender más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Solo los álbumes Lost in Love, The One That You Love, Now & Forever y The Greatest Hits vendieron más de 20 millones de copias. Y el sencillo como “Lost in Love” fue nombrada Canción del Año en 1980 y, junto con los otros singles vendió más de 10 millones de copias.

Desde 1975, año en el se creó la banda, Air Supply ha tenido grandes conciertos y ha acumulado millones de fanáticos en todo el mundo, siendo una de las bandas más legendarias de los 70′s y 80′s. Tanto así que 50 años después sigue siendo una de las bandas de rock más reconocidas con cerca de 1.500 shows en total.

Las canciones de la agrupación tratan sobre el amor, la paz y la locura juvenil. Desde que grabaron su primera canción en 1976, “Love and Other Bruises”, la palabra “amor” está en la mayoría de los títulos de sus canciones de sus 17 álbumes.

Una gran cantidad de las canciones de la banda han sido un rotundo éxito, 11 han estado en la lista Hot 100 de Billboard y en la lista de Billboard Adult Contemporary.

La banda promete dar un espectáculo inolvidable en la capital colombiana. Las entradas disponibles van desde $276.000 hasta $552.000 pesos en la página web de Tu Boleta Oficial.