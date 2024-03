Jhon Arias: Vamos a la Copa América a pelearla y ojalá tengamos un final feliz

La Selección Colombia sigue dando pasos en firme con cada partido que juega desde que llegó Néstor Lorenzo. Jhon Arias ha sido uno de los referentes, desde que el argentino asumió su cargo como director técnico del combinado nacional.

Luego del duelo ante el seleccionado europeo, el jugador de Quibdó, Chocó habló de lo bien que se siente tras la fecha de amistosos antes de disputar la Copa América. “He estado trabajando mucho para vivir estos momentos que estoy viviendo, entonces estoy siendo feliz en el club, estoy siendo feliz en la selección, y yo creo que cuando eres feliz y cuando haces un buen trabajo, los resultados vienen ahí en conjunto”.

El atacante es bastión ofensivo en el Fluminense, vigente campeón de la Copa Libertadores, compartiendo dupla peligrosa con Germán Ezequiel Cano. El último año ha sido uno de los mejores para Arias en cuanto a rendimiento futbolístico. “Yo trabajo día a día, y me enfoco mucho en mí, en mejorar en ser una persona mucho más completa. El fútbol actual requiere mucho, un jugador completo, un jugador de ambas fases. He ido madurando mucho y me siento muy bien, siento que voy por buen camino, más que falta aún mucho trabajo”, añadió.

La Copa América, el objetivo principal del año

El equipo se perfila como uno de los candidatos a llevarse el trofeo del certamen continental, luego de sus últimos resultados. Arias expresó que jugarán mano a mano con cualquier equipo para llevarse el título. “La Copa América es un torneo extremamente difícil y lo respetamos. Nosotros estamos comprometidos y estamos mentalizados en que vamos a Estados Unidos a pelearla y ojalá que tengamos un final feliz”.

Elogios para el DT

El jugador de 26 años confesó que su relación con el entrenador ha sido bastante positiva desde que tuvo su primera convocatoria en las presentes eliminatorias. Para él, Lorenzo representa más que un entrenador, llegando más a una figura paternal que busca lo mejor de sí.

“El profe es una persona fenomenal, una persona de muy buen carácter, una persona que siempre está por ahí buscando lo mejor por el grupo, buscando lo mejor de los jugadores. Es una persona realmente muy cercana al jugador, una persona que te pasa una confianza tremenda, entonces yo creo que eso a uno como jugador lo hace estar más tranquilo”, declaró el jugador de Flu.

El equipo está en la dirección correcta

“Vamos por buen camino. El trabajo está de a poco dando sus frutos, y lo importante que estamos teniendo bases sólidas. Sabes, cuando tú quieres aspirar a algo grande tienes que cimentar bases sólidas, y lo bueno de este grupo es que es un grupo muy humilde, un grupo que está centrado, que sabe que viene haciendo las cosas bien, más que falta mucho camino aún por hacer. Es un grupo con jugadores que tienen esa hambre de volver a Colombia al lugar que siempre debe estar”.

La ilusión sigue viva

“Es mucho mérito también de trabajo. Es un grupo que trabaja mucho, que está muy mentalizado en que queremos hacer las cosas bien, en que tenemos el material humano para darle alegría a Colombia. Entonces es un grupo que convocatoria tras convocatoria trata de dar lo mejor claramente como te digo, hemos evolucionado mucho en la idea y yo creo que estamos mucho más cerca de nuestro mejor punto”.