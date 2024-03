Israel autoriza ampliar un asentamiento en Cisjordania con la adhesión de otro ilegal

El Gobierno de Israel autorizó este miércoles declarar el asentamiento ilegal de Ahiya, cerca de Ramala en el centro de Cisjordania ocupada, como un barrio de otro asentamiento cercano, el de Shilo, que cuenta con el amparo de la ley israelí, pero no con el aval de la comunidad internacional, según informó la ONG israelí Peace Now.

Bajo las normas internacionales se considera ilegal cualquier asentamiento en territorio militarmente ocupado, como ocurre con Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, pero bajo la ley israelí la mayoría de las colonias en esa zona están legalizadas, aunque el movimiento colono también se instala en esta área sin autorización previa.

Según Peace Now, organismo dedicado a monitorizar la situación en Cisjordania, el Gobierno israelí busca con esta decisión seguir ampliando el poder de los colonos en tierras palestinas ocupadas ilegales a través de un proceso más rápido y así “evitar” las críticas internacionales.

“Convertir Ahiya en un barrio y no en otro asentamiento hace que no sea necesario que pase por el gabinete de Seguridad y que quede en manos del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, la mayor autoridad ahora sobre los asentamientos”, indicó Peace Now.

El año pasado, Smotrich llegó a un acuerdo con el ministro de Defensa, Yoav Galant, quien tiene parte de las competencias administrativas en los territorios palestinos, para que las decisiones relativas a asentamientos queden directamente bajo control del primero, político colono de ultraderecha.

El pasado 22 de marzo, Smotrich también anunció la confiscación de 800 hectáreas de tierra en el palestino Valle del Jordán, en Cisjordania ocupada, convertidas en tierra estatal de Israel con la intención de anexionarlas a un asentamiento próximo.

Ahiya fue uno de los primeros asentamientos ilegales que se establecieron en el primer mandato del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, y donde todavía hay tierras palestinas privadas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino condenó esta decisión que persigue “expandir los asentamientos” y así “conectarlas con las nuevas colonias” con el objetivo de “devorar” todos los territorios de la Cisjordania ocupada.

La Autoridad Nacional Palestina -que gobierna en áreas reducidas de Cisjordania- le recuerda a Israel que estas medidas vulneran “el derecho y todas las resoluciones internacionales” sobre la ilegalidad de los asentamientos y a su vez suponen un obstáculo para la implementación de los dos Estados como solución al conflicto, agudizado actualmente por el guerra en Gaza que ha dejado casi 32.500 muertos.

Peace Now denuncia que en 2023 Israel legalizó al menos cinco colonias ilegales convirtiéndolas en barrios de otros asentamientos.

“La profundización de la presencia israelí en Cisjordania solo beneficia a un grupo pequeño y extremista en Israel. Y aumentarán la violencia y la opresión contra los palestinos”, denunciaron desde esta ONG.