VIDEO: Se conoce el tráiler oficial de ‘Policías Rebeldes 4’

Will Smith sigue como protagonista en Bad Boys 4( Cortesía SONY PICTURES )

‘Policias Rebeldes 4: Ride or Die’ o ‘Bad Boys 4: Ride or Die’ es la cuarta versión de la película de acción y comedia que se estrenó en 1995 por Will Smith y Mike Lawrence.

En 2003 salió la segunda versión de la película ‘Bad Boys II’ y en 2020 la tercera entrega ‘Bad Boys for Life’. Esta última llegó a los cines de Estados Unidos antes de que comenzará la pandemia del COVID-19 y recaudó más de $ 426.5 millones de dólares en la taquilla mundial.

Los actores protagonizan a dos detectives de la policía de Miami, Mike Lowrey y Marcus Burnett, quienes investigan el tema del tráfico ilegal de drogas.

Esta sería la última secuela de la película, en la que también actuarán Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Eric Dane, Paola Núñez, Rhea Seehorn, Tasha Smith e Ioan Gruffudd.