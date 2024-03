Papá de Luis Díaz sobre su hijo : “No pierdan la esperanza que venga a España”

Luis Manuel Diaz.. (Photo by Daniel Munoz / AFP) (Photo by DANIEL MUNOZ/AFP via Getty Images) / DANIEL MUNOZ

La Selección Colombia cierra este martes su gira de amistosos por territorio europeo ante Rumania, un rival que no trae los mejores recuerdos en la historia del combinado nacional. El juego se llevará a cabo en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, España.

La pelota rodará sobre las 2:15 PM en Madrid, un juego que contará con la presencia masiva de miles de aficionados. Según medios españoles, ya estaba vendida cerca del 80% de la totalidad de boletería. Manifestándose la gran cantidad de colombianos que viven en el país.

El padre del Luis Díaz, Manuel ´Mané´ Díaz, realizó una entrevista a la cadena SER Deportivos en la previa de ese duelo en el estadio del Atlético Madrid. ´Mané´ ve a Colombia con potencial para pelear la Copa América, y el partido frente a España, según explicó, le ayudó a comprobar sus buenas sensaciones.

Se le preguntó por la posibilidad de ver a Luis Díaz en La Liga española, a lo que respondió: “Cuando salió del Oporto no tuve conocimiento de que hubiese algo positivo con clubes de Madrid. Se escuchaban cosas, pero nunca llegue a saber si había algo más. Con lo de Liverpool fue todo más preciso. La directiva fue más precisa para que Luis llegase allí. Se aspiraba a que pudiese venir aquí. Ya Falcao había estado, James también. Finalmente, no se dio, pero todavía no se pierdan la esperanza. Él está jugando y los clubes están activos”. Dicha respuesta generó entusiasmo en la prensa española al no estar completamente confirmada su continuidad en el Liverpool de Inglaterra.

¿Qué opina del acompañamiento de los colombianos, habrá más de 30 mil personas en el estadio?

“Se percibe el apoyo y el cariño de la gente por Luis aquí. Yo salgo por aquí a pasear y me piden muchas fotos. Hay muchas expectativas. Luis se deja querer y los aficionados, viendo que han pasado grandes jugadores de Colombia por aquí, lo quieren. Aquí jugó Falcao, James, Perea… Que Luis Díaz esté hoy aquí le gusta a la gente”, sentenció Mane.