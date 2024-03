Duros señalamientos de José Luis Bohórquez al sector político de Boyacá

Tunja

El suspendido alcalde de la ciudad de Duitama José Luis Bohórquez hizo fuertes señalamientos en la plaza Los Libertadores contra quienes, según él, lo quieren sacar de la Alcaldía de la ‘Perla de Boyacá’.

Al inicio de su intervención, el mandatario de los duitamenses aseguró que cuando se dio a conocer el documento del Consejo de Estado sintió un profundo dolor e indicó, además, que en el poder político boyacense existe riqueza mal habida.

“No puedo esconder que cuando se hizo público lo del Consejo de Estado sentí un dolor bien adentro, porque creo que nadie puede decir que nuestra elección fue tramposa, fue cochina, o fue con ríos de dinero, o con ríos de pocillos o mochilas, por el contrario, nuestra victoria fue como se hace todo en la vida de la gente decente, con el sudor de la frente. Veo que nos estamos enfrentando a la mayor porquería del sistema político boyacense que es básicamente la envidia de no querer dejar gobernar, pero seguimos siendo alcalde de la ciudad de Duitama y haremos nuestra tarea hasta el último segundo”, indicó Bohórquez.

El alcalde afirmó que es injusto lo que están haciendo con él y que, si a él lo suspenden, lo deberían hacer con muchos mandatarios en todo el país.

“Soy el primer alcalde del país de izquierda que me están sacando por apoyar a un partido que me dio aval y que me están sacando cuando hay un documento que me obligaba como candidato a apoyar al Polo Democrático Alternativo, me están sacando bajo una interpretación restrictiva del derecho, cómo es posible que en Colombia el derecho de los jueces esté sacando a un alcalde bajo el voto popular y amparado en una coalición. Si a mí me sacan tienen que sacar a la mitad de los alcaldes del país”, afirmó.

Por último, Bohórquez López hizo un duro señalamiento al gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya y al Partido Verde.

“Es muy curioso que el mismo día que a mí el Consejo de Estado me está diciendo que tengo que retirarme de la alcaldía y suspender mi elección le digan al señor gobernador Carlos Amaya que él sí puede continuar cuando hay más pruebas en su contra. Así que yo hoy le digo al señor gobernador y le digo a su círculo político que ‘tacan burro’ si creen que a mí me van a derrumbar y vamos a ver si en los tribunales se cumple lo que me dijo un respetado abogado hace unos días. Me dijo: mijo que extraña es su generación, antes decíamos que la justicia no es para los de ruana, la realidad es que ahora con lo que está pasando la justicia si es para los de ruana, ahora la justicia no es para los del sombrero. Esa es la realidad. Hoy hay unas ruanas en el departamento con unas mochilas que me están intentando sacar de acá porque nosotros no nos prestamos pa sus tumbados”, recalcó José Luis Bohórquez.